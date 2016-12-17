Коллекторам законом запретили активно «выбивать» долги

Новые правила вступают в силу с 1 января 2017 года.
С 1 января 2017 года агентства, занимающиеся «выбиванием» долгов из граждан, должны работать в соответствии с действующим законодательством. Новые правила подразумевают введение ряда ограничений в деятельность коллекторов, при нарушении новых правил грозит административная ответственность.
Должники с 1 января смогут спать спокойно. На законодательном уровне утвержден порядок взаимодействия коллекторских агентств с клиентами банков, просрочившими свои выплаты. В частности, теперь нельзя настойчиво звонить и встречаться лично.
— Законодательно закреплены способы взаимодействия с должником, это личные встречи, звонки и письма. Строго ограничено время и дни, когда можно беспокоить. Например, телефонные переговоры можно проводить не чаще раза в сутки— рассказала сайту «Первый областной» заместитель руководителя УФССП России по Челябинской области Светлана Карпенко.
Отметим, что для должников закон предусматривает возможность отказаться от личного взаимодействия с коллекторскими агентствами и направить заявление об общении только с представителем, то есть с адвокатом. Кроме того, должник может полностью отказаться от общения с коллекторами, но не ранее, чем через 4 месяца после образования задолженности.
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