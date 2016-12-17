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Коллекторам законом запретили активно «выбивать» долги

Коллекторам законом запретили активно «выбивать» долги
законодательство , коллекторы , долги , закон
21.12.2016 17:18:37

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Время новостей от 21.12.2016

Время новостей от 21.12.2016

21 Декабря 2016, 18:30

Новые правила вступают в силу с 1 января 2017 года.

С 1 января 2017 года агентства, занимающиеся «выбиванием» долгов из граждан, должны работать в соответствии с действующим законодательством. Новые правила подразумевают введение ряда ограничений в деятельность коллекторов, при нарушении новых правил грозит административная ответственность.

Должники с 1 января смогут спать спокойно. На законодательном уровне утвержден порядок взаимодействия коллекторских агентств с клиентами банков, просрочившими свои выплаты. В частности, теперь нельзя настойчиво звонить и встречаться лично.

— Законодательно закреплены способы взаимодействия с должником, это личные встречи, звонки и письма. Строго ограничено время и дни, когда можно беспокоить. Например, телефонные переговоры можно проводить не чаще раза в сутки— рассказала сайту «Первый областной» заместитель руководителя УФССП России по Челябинской области Светлана Карпенко.

Отметим, что для должников закон предусматривает возможность отказаться от личного взаимодействия с коллекторскими агентствами и направить заявление об общении только с представителем, то есть с адвокатом. Кроме того, должник может полностью отказаться от общения с коллекторами, но не ранее, чем через 4 месяца после образования задолженности.

Фото: cont.ws

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