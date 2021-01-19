Жительница Челябинска пожаловалась региональной службе судебных приставов, что неизвестные люди требуют от нее возврата кредита. Челябинке угрожали в мессенджере с номера, зарегистрированного на Украине.
«Во фразах неизвестного лица сквозила неприкрытая угроза в адрес заемщицы и ее близких. Лишь после неоднократных вопросов, кому и куда платить долг, а также получения согласия женщины на скорейшую оплату на ее абонентский номер поступило текстовое сообщение с альфанумерического номера ООО „Единое коллекторское агентство“, которое соответствовало требованиям, установленным законом для данных текстовых сообщений», — прокомментировали в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области.
ООО подтвердило, что ведет взыскание долга с данной гражданки на основании договора с ООО МФК «Джой Мани», где челябинка взяла кредит, но не смогла вовремя исполнить его условия. ООО «Единое коллекторское агентство» включено в Государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.
Однако суд установил в действиях ООО нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Арбитражный суд Челябинской области признал виновным юридическое лицо и назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей.
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