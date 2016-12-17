Коллекторы завысили долг доведенной до суицида женщины в 15 раз

Реальная сумма задолженности оказалась равна сумме меньше 20 тысяч.
«Работа» коллекторов, которая привела женщину к самоубийству, была проведена ради 15 тысяч рублей. Такие данные представили общественники. По их сведениям, сумма задолженности, которая вынудила жительницу Челябинска пойти на отчаянные меры, была завышена почти в 15 раз.
Активное давление коллекторов, которое привело челябинку к самоубийству, затевалось ради 15 тысяч рублей. Женщина и ее родные в течение года находились под гнетом соответсвующих агенттв, при этом на глазах росла и сумма долга. Так, по данным агентства, взятые в долг 5 тысяч рублей, обернулись в 214 тысяч.
— С женщины, которую довели до самоубийства, требовали 214 тысяч рублей. Когда был проверен расчет задолженности, оказалось, что ее долг равен 14 тысячам 600 рублям. Человек не понимает, как считать и что сделать в такой ситуации,— рассказал сайту «Первый областной» руководитель социального проекта «Стоп! Коллектор!» Вячеслав Курилин.
Напомним, в июне 2014 году жительница Челябинска Фарида Ибрагимова взяла в МФО 5 тысяч рублей при процентной ставке в 2%. Однако вовремя погасить долг не смогла, даже вернув 10 тысяч рублей, поскольку он рос быстрее, чем она отдавала. Как рассказывают родственники, на женщину, ее дочь и мать началось давление со стороны коллекторов — звонки, сообщения, угрозы личной расправы и даже стрельба по окнам. В мае 2015 года после общения с одним из коллекторов женщина выпила уксусную кислоту, год она провела на больничной койке, но восстановиться не смогла и погибла. Давление продолжилось на дочь и мать погибшей. После публикаций в СМИ Следственный комитет возбудил уголовное дело и начал расследование.