Коллеги скорбят в связи с гибелью челябинского журналиста Алисы Иванниковой

В ДТП 22 июня погибла заместитель главного редактора «ЧелГИДа» с дочерью

Трагическая гибель челябинского журналиста болью отозвалась в сердцах коллег. 22 июня семья Алисы возвращалась с отдыха. Шел дождь, на трассе Южноуральск-Магнитогорск водитель не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась.

«Коллектив медиахолдинга „Первый областной“ постигло страшное горе — трагически погибли наша коллега, журналист с большой буквы, Алиса Иванникова и ее дочь. Алиса была не только профессионалом своего дела, но светлым, отзывчивым человеком. Коллеги всегда видели ее с улыбкой и позитивным жизненным настроем. В это тяжелое время от имени всего Медиахолдинга выражаю искренние соболезнования родным и близким. Мы скорбим вместе с вами и готовы оказать всяческую помощь и поддержку», — отметила генеральный директор АО «Обл-ТВ» Анна Воронова.

Заместитель председателя правительства Челябинской области Сергей Зюсь и коллектив управления пресс-службы и информации правительства области выражают глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью в ДТП журналистки Алисы Иванниковой и ее дочери.

«Все знали Алису Гумаровну как замечательного человека, искренне преданного своему делу. Несколько лет она возглавляла еткульскую районную газету «Искра», увлеченно работала в проекте «ЧелГид» Первого областного медиахолдинга, всей душой любила Южный Урал, была заботливой матерью и примером для своих троих детей. Безвременная кончина такого светлого человека и настоящего профессионала стала тяжелым ударом и большой утратой для всего журналистского сообщества региона. Глубоко скорбим и выражаем поддержку родным и близким Алисы Гумаровны, окажем необходимую помощь семье», — отмечается в соболезновании.

Алиса была профессиональным журналистом. Высшее образование она получила в ЧелГУ, начинала свой трудовой путь в должности журналиста в ООО «Интерсвязь-10». С 2015 года начала работать корреспондентом АНО «Редакция газеты „Искра“». В 2017 году ее назначили главным редактором. С 2024 года она трудилась заместителем главного редактора сетевого издания «ЧелГИД».

«Алиса (не хочу говорить „была“) — яркая, талантливая, красивая, добрая, искренняя. Любит жить. Все время чему-то учится. Не стоит на месте. Улыбается от души. Такой мы ее запомним. Кто знал Алису, ранее главного редактора еткульской „Искры“, а в последнее время заместителя главреда проекта „Челгид“ Первого областного медиахолдинга, вспомните добрым словом. Алиса, прости нас за все», — написала на своей странице начальник управления пресс-службы и информации правительства Челябинской области Мария Хворостова.