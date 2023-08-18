Колледжи и техникумы Челябинской области быстрее вузов заполнили бюджетные места

Одну из причин первый вице-губернатора Ирина Гехт видит в демографическом факторе

Колледжи и техникумы Челябинской области набрали студентов на бюджетные места быстрее, чем университеты. Пока вузы открывали дополнительный набор, в ссузах закрыли и 500 дополнительных мест от областного бюджета. Подробности рассказала в своем телеграм-канале первый вице-губернатор Ирина Гехт.

В целом региональный бюджет оплатит среднее специальное образование для 14 645 ребят. Это на 500 человек больше, чем годом ранее и почти на тысячу больше, чем в 2021-м.

Ирина Гехт предположила, что на недобор в вузах отчасти могла повлиять демография.

«Обязательно изучим ситуацию глубже после того, как завершится набор в вузы и ссузы на коммерческой основе. Но ситуация с заполняемостью в среднеспециальных учебных заведениях внушает оптимизм. Региону и стране нужны грамотные, хорошо подготовленные рабочие кадры», — отметила первый замгубернатора.

Ирина Гехт подчеркнула, что в регионе продолжат делать все необходимое, чтобы ребята получали качественное образование, а после выпуска — достойную зарплату. К примеру, в этом году после окончания колледжей и техникумов трудоустроилось более 8,8 тысячи человек.

«Есть все предпосылки к тому, чтобы увеличивать число молодых специалистов для предприятий Южного Урала», — добавила Ирина Гехт.