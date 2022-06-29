В Челябинской области 93 человека заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 29 июня 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более шести тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 93 положительных результата, среди заболевших есть 5 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 334 тысячи 557 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 29 июня, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 44 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 323 тысячи 884 южноуральца. Продолжают лечение 1583 пациента.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о трех скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 9949 человек.

Ранее челябинский эпидемиолог оценил вероятность локдауна из-за оспы обезьян. Александр Выгоняйлов сравнил инфекцию с коронавирусом.