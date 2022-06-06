«В мае было открыто 65,3 тысячи вакансий — это на 15% меньше, чем в мае 2021 года, но на 3% больше, чем в апреле 2022 года», — замечают в пресс-службе hh.ru.
Наиболее сильное падение год к году продемонстрировала Свердловская область: количество предложений о работе сократилось на 23% по сравнению с маем 2021 года. Наиболее скромное падение по числу вакансий год к году наблюдается в Челябинской области: всего −6%.
Если сравнивать с апрелем, динамика вакансий составила +5%, при этом среднее количество предложений о работе составило 17,1 тысячи вакансий.
В Челябинской области по сравнению с маем 2021 года сильнее всего сократилось количество вакансий в профессиональных сферах «Страхование» (−89%), «Автобизнес» (−67%), «Консультирование» (−60%), «Управление персоналом» (−58%) и «Банки, инвестиции, лизинг» (−56%).
При этом в 13 сферах количество предложений о работе в мае выросло. Сильнее всего спрос на персонал год к году поднялся в «Инсталляции и сервисе» (+120%), «Строительстве» (+92%), «Рабочем персонале» (+47%).