Количество вакансий в Челябинской области сократилось на 6%

Такие данные приводит онлайн‑платформа по поиску работников hh.ru

Онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников hh.ru отмечает снижение количества активных вакансий по всему Уральскому федеральному округу. В Челябинской области их стало меньше на 6%, и это наименее ощутимый показатель среди регионов.

«В мае было открыто 65,3 тысячи вакансий — это на 15% меньше, чем в мае 2021 года, но на 3% больше, чем в апреле 2022 года»,

— замечают в пресс-службе hh.ru.

Наиболее сильное падение год к году продемонстрировала Свердловская область: количество предложений о работе сократилось на 23% по сравнению с маем 2021 года. Наиболее скромное падение по числу вакансий год к году наблюдается в Челябинской области: всего −6%.

Если сравнивать с апрелем, динамика вакансий составила +5%, при этом среднее количество предложений о работе составило 17,1 тысячи вакансий.

В Челябинской области по сравнению с маем 2021 года сильнее всего сократилось количество вакансий в профессиональных сферах «Страхование» (−89%), «Автобизнес» (−67%), «Консультирование» (−60%), «Управление персоналом» (−58%) и «Банки, инвестиции, лизинг» (−56%).

При этом в 13 сферах количество предложений о работе в мае выросло. Сильнее всего спрос на персонал год к году поднялся в «Инсталляции и сервисе» (+120%), «Строительстве» (+92%), «Рабочем персонале» (+47%).