Количество пассажиров в челябинских трамваях и троллейбусах выросло на 12%

Суммарное количество поездок превышает 77 миллионов

В 2025 году в трамваях и троллейбусах Челябинска количество пассажиров выросло на 12%, сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

Всего на электрическом транспорте жители города совершили 77,5 миллиона поездок. В трамваях проехали 56 миллионов пассажиров, а в троллейбусах — 21,5 миллиона.

Автобусы перевезли 147,3 миллиона пассажиров. По сравнению с 2024 годом, это на 3% больше. Всего в Челябинской агломерации на общественном транспорте совершили 139,9 миллиона поездок.

В Челябинской области в минувшем году перевезено 244,1 миллиона пассажиров. На межмуниципальных рейсах совершено 19,3 миллиона поездок. Это на 3% больше показателя 2024 года.