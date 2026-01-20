Количество окунувшихся в купель южноуральцев в 2026 году сократилось на 5 тысяч

Иордани были открыты чуть больше суток

В этом году участие в крещенских купаниях в Челябинской области приняли 14 512 человек. Это почти на 5 тысяч меньше, чем в 2025‑м: тогда в купели окунулись чуть более 19 тысяч южноуральцев, следует из сводки ГУ МЧС России по Челябинской области.

В этом году оборудовали 53 крещенские купели на 46 водоемах по всей области. В Челябинске иордани закрыли в 16:00, по области последние места купания засыпали ближе к полуночи.

У купелей, а также в храмах, где проходили богослужения, дежурили спасатели.

«Дежурство было организовано силами и средствами РСЧС Челябинской области в количестве 743 человек и 248 единиц техники, в том числе от МЧС — 261 человека и 63 единиц техники»,— рассказали в пресс-службе министерства общественной безопасности Челябинской области.

Интересно, что за последние пять лет количество купелей сократилось почти вдвое. При этом количество искупавшихся из года в год почти не менялось и составляло примерно 19 тысяч. Снижение произошло только в этом году.

При этом церковь напоминает, что крещенские купания — народная традиция. Главное для верующего человека в праздник Крещения — участие в богослужениях.