Количество общественного транспорта увеличат в Челябинске к 1 сентября

В городе отмечается увеличение пассажиропотока

Глава Челябинска Наталья Котова поручила увеличить количество общественного транспорта к 1 сентября. Такое задание она дала своему заместителю по дорожному хозяйству и транспорту Андрею Ксензову на аппаратном совещании 29 августа.

«С 1 сентября пассажиропоток увеличится, нужно вывести максимальное количество единиц транспорта»,— поручила мэр.

По словам Андрея Ксензова, на минувшей неделе в среднем на улицы города выводили 220 автобусов, 105 троллейбусов и 150 трамваев. При этом дорожники наблюдали увеличение пассажиропотока.

Ранее глава Челябинска уже давала поручение увеличить количество общественного транспорта в городе. На предыдущем аппаратном совещании Андрей Ксензов обещал, что количество автобусов увеличат до 220 единиц.