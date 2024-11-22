Количество фейков в Челябинской области выросло на 10%

Как противостоять ложной информации, говорили на форуме «Диалог о фейках 2.0»

Количество фейков в Челябинской области увеличилось на 10% по сравнению с прошлым годом. Эту тревожную тенденцию обсудили на международном форуме «Диалог о фейках 2.0». По итогам дискуссии эксперты предложили меры по борьбе с ложной информацией.

С начала года в регионе зафиксировано 20 уникальных фейков, которые набрали в совокупности 56,5 миллиона просмотров. Более 26 тысяч репостов от пользователей способствовали широкому распространению недостоверной информации. Основной темой фейков в этом году стали социально значимые происшествия.

Эксперты подчеркнули, что фейки создают ложные смыслы и вызывают у людей чувство неуверенности и тревоги. Главное оружие в борьбе с недостоверной информацией, по мнению участников форума, — это оперативность.

«Мы существуем в беспрецедентных условиях информационного давления, информационной войны, которая ведется с нашей страной по всем фронтам. Органы власти должны реагировать незамедлительно», — сказал председатель Комитета Госдумы Федерального собрания РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Есть и хорошие новости. Тщательный фактчекинг способствовал снижению количества инцидентов в целом по России. С начала 2024 года в Генпрокуратуру отправили материалы о 201 источнике в интернете для ограничения доступа.

По данным Mediascope, пользователи потребляют контент на мобильных устройствах в течение четырех часов в день, а в интернете в целом — 8,5 часа в сутки. В связи с этим назрела необходимость просвещения пользователей и повышения их цифровой грамотности.

«По результатам исследования центра „Вебер“, 55% опрошенных россиян сталкивались с фейковыми новостями на тему межнациональных отношений. Необходимо как реагировать на такие угрозы, так и работать проактивно — создавать контент, направленный на укрепление единства нашей страны, повышать цифровую грамотность россиян, чтобы люди определяли попытки манипуляции их мнением», — констатирует первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.

Эксперты в области политики подчеркивают, что особого внимания требует нормативно-правовая база. Правовое регулирование будет способствовать активной борьбе с фейками и сдержит натиск нарушителей. Кроме того, справедливо мнение, что внедрению новых мер борьбы с фейками способствует обмен регионов опытом, в том числе на подобных встречах.

Справка: «Диалог о фейках 2.0» — второй международный форум, посвященный проблеме распространения недостоверной информации. В рамках форума представлены уникальные исследования о влиянии недостоверной информации и методах борьбы с ней. В форуме приняли участие более 1000 участников из 65 стран, включая США, Австралию, Аргентину, Уругвай, Перу, Францию, Ирландию, Испанию, Италию, Нидерланды, Швейцарию, Австрию, Великобританию, Германию, Республику Корею, Сингапур, Пакистан, Индию, Иран, Турцию, Китай, Нигерию, Сенегал, Египет и другие.