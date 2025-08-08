Количество фальшивых купюр на Южном Урале продолжает сокращаться

За полгода число подделок уменьшилось почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2024‑го

В январе — июне 2025 года в банковской системе Челябинской области было обнаружено 26 поддельных банкнот Банка России, это почти втрое меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024‑го, причем тенденция к снижению числа фальшивок в регионе продолжается пятый год подряд, сообщает пресс-центр челябинского отделения Банка России.

По-прежнему чаще всего подделывают тысячные купюры:

«С начала 2025 года специалисты обнаружили 14 поддельных купюр номиналом 1000 рублей (в прошлом году — 26), из оборота изъяли семь фальшивых пятитысячных банкнот образца 1997 года (в прошлом году — 40), также среди фальшивок оказались две пятисотрублевые банкноты (год назад — одна)», — говорится в сообщении.

Уровень фальшивомонетничества в стране за последние годы достиг минимального значения. Так, в 2022 году среди миллиона банкнот, находящихся в обращении, выявляли четыре поддельные, в 2023 году — всего две. Однако не стоит терять бдительности.

«Прежде чем положить банкноту в кошелек, проверьте ее на подлинность. Сделать это можно и без использования специального оборудования. Достаточно уметь определять минимум три разных защитных признака, например водяные знаки, рельефные элементы и скрытые изображения, которые видны при повороте или наклоне банкноты», — комментирует заместитель управляющего Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Наталья Кузьмина.

Уточнить защитные признаки подлинности банкнот можно на сайте Центробанка, портале «Финансовая культура» и в мобильном приложении «Банкноты Банка России».