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Закончен монтаж самого большого колеса обозрения в Челябинске

Закончен монтаж самого большого колеса обозрения в Челябинске
колесо обозрения , аттракцион , Челябинск , монтаж , запуск
17.12.2016 13:10:28
Закончен монтаж самого большого колеса обозрения в Челябинске
Закончен монтаж самого большого колеса обозрения в Челябинске

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Время новостей от 20.12.2016

Время новостей от 20.12.2016

20 Декабря 2016, 18:30

Аттракцион будет запущен до конца 2016 года.

Монтаж колеса обозрения на набережной реки Миасс подошел к концу. 18 теплых кабинок установили на высокой конструкции. Остались небольшие работы, связанные с отладкой работы аттракциона. 73-х метровое колесо у ТРК «Мегаполис» запустят в текущем году.

Масштабное колесо обозрения начнет свою работу во второй половине декабря. Аттракцион возвысился над землей на уровне 73-х метров. Теплые кабинки уже установили, даже в морозы южноуральцы смогут насладиться видами города и сделать панорамные фотографии. Стала известна цена входного билета: для взрослых она составит 190 рублей, для детей — всего 100 рублей.

— На колесе размещено 18 теплых, герметичных кабинок. Сейчас проходит подключение электричества, наладка оборудования, различные работы, связанные с проверкой колеса обозрения и его запуском. До конца декабря все будет сделано, и мы его запустим, — рассказал сайту «Первый областной» генеральный директор холдинга «Мегаполис» Александр Адольский.

Напомним, в октябре 2016 года администрация «Мегаполиса» распорядилась начать монтаж колеса обозрения. Представители развлекательного комплекса пояснили, что подготовительная работа велась за несколько месяцев. Аттракцион будет функционировать в режиме работы комплекса. В будние дни колесо обозрения открыто с 11:00 до полуночи, а в выходные — с 10:00 до 02:00.

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