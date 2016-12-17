Закончен монтаж самого большого колеса обозрения в Челябинске

Аттракцион будет запущен до конца 2016 года.
Монтаж колеса обозрения на набережной реки Миасс подошел к концу. 18 теплых кабинок установили на высокой конструкции. Остались небольшие работы, связанные с отладкой работы аттракциона.
Масштабное колесо обозрения начнет свою работу во второй половине декабря. Аттракцион возвысился над землей на уровне
— На колесе размещено 18 теплых, герметичных кабинок. Сейчас проходит подключение электричества, наладка оборудования, различные работы, связанные с проверкой колеса обозрения и его запуском. До конца декабря все будет сделано, и мы его запустим, — рассказал сайту «Первый областной» генеральный директор холдинга «Мегаполис» Александр Адольский.
Напомним, в октябре 2016 года администрация «Мегаполиса» распорядилась начать монтаж колеса обозрения. Представители развлекательного комплекса пояснили, что подготовительная работа велась за несколько месяцев. Аттракцион будет функционировать в режиме работы комплекса. В будние дни колесо обозрения открыто с 11:00 до полуночи, а в выходные — с 10:00 до 02:00.