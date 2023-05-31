Первое, что стоит понять родителям: двойку можно исправить. Обычно школа дает ребенку и его родителям конкретный срок, в течение которого можно ликвидировать академическую задолженность. При этом ребенок имеет право на две попытки.
«Если оценка так и не исправлена, ученика по усмотрению родителей могут оставить на повторное обучение либо перевести на обучение по индивидуальному учебному плану или в соответствии с рекомендациями ПМПК перевести на обучение по адаптированной образовательной программе», — говорят в мэрии.
При этом следует помнить, что статья 66 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» запрещает переводить в 5-й класс детей, которые не освоили программу начальной школы, и в 10-й класс детей, которые не освоили программу основного общего образования.
Привести статистику по оставленным на второй год ребятам в мэрии не смогли, так как многие дети, которым грозят подобные санкции, собираются ликвидировать свою задолженность. Обычно школы дают ребятам время до осени, чтобы летом они могли подтянуть свои знания.
Между тем депутат Госдумы Яна Лантратова готова бороться за запрет сотовых телефонов в школах.
В Челябинске на этой неделе откроют 158 школьных лагерей. Для ребят этим летом открыты почти все школы города.
Как в Челябинской области найти работу для подростка летом? Помогут школы, центр занятости и частные кадровые агентства.