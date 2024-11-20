Когда заканчивается срок уплаты налога на имущество

Если упустить время, каждый день будет начисляться пеня

Срок уплаты налогов на имущество в 2024 году — 2 декабря. Это касается транспортного и земельного налогов, налога на недвижимое имущество и НДФЛ за 2023 год.

Перед тем как окончательно совершить платеж, проверьте ИНН. Если номер указан неверно, платеж отразится у другого налогоплательщика. И возврат сможет произвести только он.

Если у вас есть долг по уплате налогов и сборов, полученные денежные средства направят на погашение задолженности. Соответственно, налог окажется уплаченным не полностью.

За несвоевременную уплату налогов будет начисляться пеня. Размер пени составляет 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки.