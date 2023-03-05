Когда в саду нужно обновить побелку на деревьях

Старайтесь успеть до таяния снега

Осенняя побелка деревьев к весне может сойти на нет, потому в марте рекомендуется повторить процедуру по защите растений.

Побелка бережет деревья от таких факторов, как солнечные ожоги, скачки температур, растрескивание коры, и проводить ее стоит не в конце апреля или начале мая «для красоты», а в марте, когда днем подтаявший снег проникает в трещины и складки коры, а при ночном замерзании эта вода повреждает растения. Также белый цвет будет служить отражателем солнечных лучей, предотвращая перегрев.

Оптимальной для побелки является ясная погода без осадков с температурой не ниже 5°С.

Перед побелкой проверьте целостность деревьев, при наличии трещин используйте пасту для замазывания («РанНет», «Живица», «БлагоCад»).

Побелить растения можно готовой садовой краской («Солнцещит», «Защита», «Садовник»), либо акриловой или водоэмульсионной, но ни в коем случае краской с силиконом — такая не дает дереву дышать.

Также можно сделать раствор самостоятельно, на основе известняка, который предварительно гасят холодной водой (известку и воду берут в равной части).

Смешайте: воду — 10 л, гашеную известь — 2-2,5 кг, медный купорос — 300 г, мучной клейстер или заменитель — несколько ложек. Такой состав еще борется с болезнетворными микроорганизмами.

Обработка штамба (ствола дерева от земли до первой скелетной ветки) побелкой производится целиком, процедура нужна и нижним скелетным ветвям (они белятся на треть). Движения осуществляются сверху вниз.