Когда в Новый год такси в Челябинске будет стоить дешевле всего

Самый высокий ажиотаж и цены ожидаются сразу после боя курантов

В новогоднюю ночь многие горожане отправятся в гости, и спрос на такси будет рекордным. Самый большой ажиотаж и самые высокие цены ожидаются сразу после боя курантов — с полуночи до часу ночи, сообщили специалисты «Яндекс Go».

В главную ночь года сервис переживает абсолютный пик спроса. Чтобы справиться с наплывом заказов, автоматически включается повышающий коэффициент — это временно увеличивает стоимость любой поездки.

Повышенный спрос продержится в ночь с 31 декабря на 1 января до самого утра, примерно до пяти-шести часов.

Самые выгодные «окна» для поездок:

31 декабря — лучше всего заказать машину до 20:00 или успеть в промежуток с 22:00 до 23:00.

1 января — ситуация немного выравнивается с 8:00 до 10:00 утра и ближе к вечеру, после 15:00–16:00.

В обычный ритм работа такси вернется только утром 2 января.