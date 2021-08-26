Когда в Челябинской области станет меньше бродячих собак?

Южноуральцы жалуются на агрессию безнадзорных животных

В Челябинской области широкий резонанс получила истории мальчика, которого покусала собака в Магнитогорске. Мама ребенка рассказала о случившемся в популярном паблике в Сети. Оказалось, что в Магнитогорске, как и в других городах и районах области, немало случаев, когда от бесхозных животных страдают люди. Как скоро южноуральцы почувствуют эффект от реализации нового закона по обращению с животными, разбиралась корреспондент ИА «Первое областное».

Екатерина Шадрина из Магнитогорска рассказала в Сети, как ее сына покусала бродячая собака. Женщина поведала, что ребенка теперь направляют на операцию в Челябинск. Но у многодетной семьи нет денег на поездку.

«Моего сына покусала бродячая собака. Собака оторвала слезную точку на глазу. Теперь нас направляют в Челябинск на операцию. Мы сами живём в Магнитогорске. Семья многодетная. И надо одевать в школу детей. Я пока не работаю, так как маленький ребёнок ещё не пошёл в сад. Муж работает, но получает мало. Помогите нам. Надо, чтоб мы ехали в Челябинск и пребывали там. У нас там нет родственников», — написала женщина.

Ее слова под множеством комментариев подтвердила друга женщина.

«Были с дочкой в „Айболите“ (медицинский центр детской травматологии — авт.). Как раз видели этого мальчика, кровь в жилах стынет от вида травм от этих укусов! В тот день было пять детей и все покусаны бродячими собаками», — прокомментировала женщина.

Пост собрал десятки комментариев. Пользователи Сети обсуждали новый порядок обращения с животными. Кроме споров «за» и «против», южноуральцы рассказывали, как приходится избегать собак на улицах и во дворах.

«Живу в Коркино и почти каждое утро зимой, я боялась выносить мусор: я иду до контейнеров под предводительством собак, потом собаки запрыгивали в контейнер, вытаскивали пакеты и рвали. И, заметьте, собаки были чипированные. Просто жуть, ростом почти с ребёнка», — написала одна из комментируемых.

Между тем, только в Магнитогорске в этом году отловлено более полусотни бродячих собак. По новому федеральному закону бездомных животных теперь отлавливают и отправляют на 21-дневное пребывание в приют. Под Магнитогорском уже несколько месяцев работает единственный в области государственный приют по обращению с бесхозными животными.

Здесь собак стерилизуют, чипируют, лечат, прививают и, если собака не чрезвычайно агрессивна, ее вновь отпускают туда, откуда забрали.

«По возможности заполнения приюта и по результатам анализа количества отловленных собак в прошлых годах мы определили на год квоту для приюта – 600 особей. Однако это не значит, что мы почти исчерпали ее. Если приют сможет в этом году принять большее количество собак от Магнитогорска, мы увеличим количество отловленных особей», — прокомментировала начальник управления охраны окружающей среды и экологического контроля администрации Магнитогорска Марина Зинурова.

При том организации, занимающиеся отловом животных стараются не привозить в приют одну и ту же собаку дважды.

Проблема все же не в том, что приют не может разместить необходимое количество собак, а Агаповский рассчитан на одновременное пребывание 300 собак и 200 кошек, а в цикличности работы с животными.

По словам Марины Зинуровой, в Нижнем Новгороде несколько лет проходил эксперимент по внедрению нового закона и работе приютов. Эффект удалось достигнуть только на 3-4 год реализации закона. Так, по данным нижегородской администрации с 2014 года по 2020 год в городе удалось сократить количество безнадзорных собак с 7 тысяч до 900 особей.

Напомним, в Челябинской области планируется строительство приютов для животных без владельца в Сосновском районе и в горно-заводской зоне.

Между тем в магнитогорской мэрии ответили, что в первую очередь отлавливаются животные по заявкам жителей города.

А автору поста в Сети южноуральцы предложили деньги и даже проживание в Челябинске на время лечения мальчика. Несмотря на столкновения взглядов и даже агрессию в вопросе с обращениями безнадзорных животных, люди могут быть гуманными и милосердными и друг с другом, и с братьями меньшими.



