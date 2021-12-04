Когда в Челябинск вернутся минусовые температуры

Пока декабрь удивляет южноуральцев весенним теплом

Календарная зима на Южном Урале началась с аномально теплой погоды: по региону идут дожди и стоят плюсовые температуры. Когда в Челябинск вернутся морозы? Мы заглянули в недельный прогноз Гидрометцентра России.

Воскресенье, 5 декабря, на Южном Урале все еще будет теплым. Грядущей ночью на крайнем западе области может похолодать до −15 градусов, но уже завтра днем воздух прогреется до −2...+3 градусов. В самом Челябинске ожидается до +2 и с порывами ветра.

В понедельник, 6 ноября, похолодает до −7 по области и до −5 в областном центре.

Холодным будет и вторник, 7 декабря: до — 10 градусов.

В среду, четверг нас снова накроет волной тепла, однако выше нуля столбик термометра уже не поднимется. Синоптики обещают −2...-1 градус.

С пятницы, 10 декабря, снова похолодание до −8.

Так что завтрашний день, получается, будет последним теплым.

Смена оттепелей и трескучих морозов вообще характерна для декабря на Южном Урале. И сноптики за всю историю наблюдений видели разные декабря.

Так, в 1955 году зафиксирован абсолютный минимум декабрьской температуры: −41,5 градуса. А в 2008 году синоптики наблюдали абсолютный максимум: +9,8 градусов.