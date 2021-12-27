Когда урчание в животе говорит о болезни

Явление не всегда происходит от чувства голода

Если живот урчит, принято считать, что причиной тому стал голод. Однако не всегда проблему можно решить приемом пищи, иногда урчание свидетельствует о развитии серьезных заболеваний.

«Наиболее распространено урчание при повышенном газообразовании, наблюдающемся в процессе усвоения клетчатки, приятного здесь мало, но угрозы здоровью это не представляет. Если же при урчании чувствуется боль — это уже плохой признак, как и отмечающееся беспричинное похудение», — говорят гастроэнтерологи.

При таких жалобах следует посетить врача, чтобы исключить вероятность инфекции, опухоли или кровотечения желудочно-кишечного тракта, а также грыжи брюшной стенки, убедиться в нормальной концентрации калия и кальция в крови, выявить возможные язву желудка или кишечную непроходимость.