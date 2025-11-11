Когда шкаф ломится от одежды: как челябинцам обрести гармонию в гардеробе

Рассказываем, что такое рациональные покупки и как создать капсульный гардероб

Сегодня, 11 ноября, день шопинга. Максимальные скидки, реклама и мысль «это точно мне надо» преследуют нас весь день. Особенно день распродаж любят шопоголики — для них это очередной повод купить что-то новое. Корреспондент ИА «Первое областное» выяснил, зачем ониоманы приобретают столько вещей и узнал у стилиста, что такое рациональные покупки.

«Когда нет настроения или что-то случилось, я чувствую необходимость пойти и купить что-то, побаловать и порадовать себя. Это необязательно „шмотка“ или аксессуар, может быть и парфюмерия», — рассказывает шопоголик Марина.

Сейчас в ее гардеробе около сотни вещей, раньше было под 250, но старую одежду Марина раздала или продала. Примечательно, что успокаивает ее именно сам процесс выбора, нахождения в магазине и возможность примерить сразу, потому массмаркеты ей не так интересны.





«Я чувствую спокойствие и удовлетворение, что у меня появилось что-то новое. Совсем другие ощущения, когда надеваешь это. Кстати, когда я ничего не покупаю, то переделываю что-то старое или рисую эскизы. Люблю создавать новое, в душе я дизайнер», — говорит она.

Зимние распродажи — главный триггер для Марины. Она никогда не пропускает скидки и использует их, чтобы купить вещи по выгодной цене. Особые фавориты — жакеты, юбки и платья, которые Марина покупает, даже если понимает, что никогда их не наденет.

Советы стилиста

«Рациональная покупка — это осознанное приобретение вещи, основанное на логике и реальных потребностях, а не на сиюминутных эмоциях. Это покупка, о которой вы не пожалеете ни завтра, ни через год», — делится советом стилист Алина.

Алина дала также практичные советы. Например, вещь должна соответствовать потребностям, быть качественной и универсальной, а цена — обоснованной. Безусловно важно, чтобы она соответствовала вашему образу жизни. Купить офисные штаны, когда дресс-код требует юбку, будет бессмысленно.

К списку рациональных покупок относится и капсульный гардероб. Это не такое большое количество вещей (например, 30-50 штук), которые сочетаются друг с другом. Если ваша база — белые футболки и джинсы, то вряд ли вы будете каждый день носить блузку с рюшами.

«Можно использовать универсальное правило 70/20/10. Где 70% нашего гардероба это базовые вещи, 20% — вещи-настроение, например, яркая юбка или классный жакет, 10% — тренды, которые носят все, и вам тоже захотелось», — продолжает Алина.

Как не накупить ненужного хлама в период распродаж?

«Главный совет на сегодня: потратьте 15 минут на аудит своего гардероба, составьте четкий список и придерживайтесь его. Покупки должны приносить радость и пользу, а не чувство вины и захламленное пространство», — говорит стилист Алина.

В период распродажи важно покупать качественную базовую вещь, которая реально нужна, а не пятые одинаковые джинсы. Отложите в «корзину» с вечера, а с утра с холодной головой удалите все лишнее.

Ранее мы рассказывали, как не совершать импульсивные покупки на маркетплейсах по ночам. Советы схожи, но не менее актуальны.