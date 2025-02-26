Когда сеять семена на рассаду: климат Южного Урала диктует условия

Челябинский эксперт предупреждает о возможных ошибках при посеве овощных культур



На Урале садоводы уже начали подготовку к новому сезону, однако специалисты предупреждают о возможных ошибках при посеве семян. У каждой культуры свои сроки посева. Они будут зависеть от условий, в которые потом попадет рассада. Об этом рассказывает кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агротехнологий и экологии ЮУГАУ Александр Ваулин.

Эксперт отмечает, что не может быть одного срока для всех культур из-за различий в типах грунта и условиях выращивания. Для теплиц семена сеют раньше всего, затем для утепленного грунта и только потом для открытого грунта.

«Как только вы обозначите список культур, сортов и их места обитания (теплица или открытый грунт), берите в руки калькулятор. От срока высадки расчеты делаете в обратную сторону. Так мы с вами и придем к дате посева. Вы отсчитываете 80 дней, если это перцы и баклажаны, и 65—70 дней для томатов. Для капусты, которая не боится заморозков, сроки посева варьируются, но в среднем составляют около 40—45 дней при благоприятных условиях», — поясняет Александр Ваулин.

Спешка с посевами может привести к низкой урожайности.

«Переросшая рассада хуже, чем немного не доросшая. Интенсивность освещения в начале сезона слабая, и растения будут вытягиваться, что снижает их продуктивность», — предупреждает эксперт.

Александр Ваулин также подчеркнул, что урожайность и выносливость растений закладываются на начальном этапе.

«В молодой фазе уже формируются почки, листья и цветочные зачатки. Если растение выращивается в плохих условиях, оно будет низкопродуктивным», — отметил он.

Специалист рекомендует высаживать рассаду в теплицу или утепленный грунт, когда растения достигнут оптимального возраста.

«Важно, чтобы растения не переросли и не потеряли корневую систему при пересадке», — советует он.

Мы собираем мнения и опыт садоводов Южного Урала относительно вечной темы: когда сеять семена овощей на рассаду. И вот что слышим в феврале 2025 года: да, нынешняя весна будет ранней. В среднем она будет теплее, чем обычно. Но это не значит, что мы избежим заморозков в апреле и мае. Когда же планировать высадку растений и, соответственно, посев?

«Около 90 процентов садоводов выращивают растения в утепленном грунте. Поэтому им не принципиально, какая будет весна. Гадать, какая она будет, — пустая трата времени. Какая будет, к такой и приспособимся», — заключает Александр Ваулин.