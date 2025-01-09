Когда россиян ждут следующие длинные выходные

Выходной за 23 февраля перенесут на май

8 января закончились 11‑дневные каникулы — южноуральцы, как и большинство россиян, отдыхали с 29 декабря 2024 года. При этом два январских выходных были перенесены на другие дни — на 2 мая и 31 декабря 2025 года. ИА «Первое областное» рассказывает, когда жителей страны и Челябинской области ждут следующие удлиненные выходные.

Так, днями отдыха в связи с Днем защитника Отечества в 2025 году будут 22 и 23 февраля, но так как сам праздник выпадает на воскресенье, он переносится на четверг 8 мая. В связи с Международным женским днем выходными назначены 8 и 9 марта, при этом нерабочий день с 8‑го переносится на 13 июня.

В мае 2025 года будем отдыхать с 1 по 4 мая в связи с празднованием Дня Весны и Труда, а также с 8 по 11 мая в связи с празднованием Дня Победы.

В июне период отдыха в связи с празднованием Дня России продлится с 12 по 15 июня, а в ноябре в связи с празднованием Дня народного единства — с 2 по 4 ноября 2025 года (выходной перенесут с субботы 1 ноября на понедельник 3‑е).