Когда откроют крупные ТРК Челябинска в 2025 году

Заняться шопингом можно будет уже сегодня

Крупные торгово-развлекательные центры Челябинска готовы принять посетителей уже 1 января. Специально для наших читателей мы узнали, в какое время они распахнут свои двери.

ТРЦ «Фокус» 1 января не работает, за исключением нескольких отделов. Гипермаркет «Спар» будет открыт с 12:00 до 23:00, мягкий кинотеатр — с 10:00 до 01:00 ночи, гастропарк — с 12:00 до 23:00.

С 2 января ТРЦ «Фокус» работает в обычном режиме. 3 января будут закрыты отделы «Арт-Оптика» и Центр бытовых услуг. 8 января ТРЦ работает как обычно, за исключением гастропарка, который будет открыт с 10:00 до 22:00.

ТРК «Горки» 1 января работает с 14:00 до 22:00, 2 января — с 10:00 до 22:00. При этом «Лента Эконом» будет открыта 1 января — с 10:00 до 23:00, 2 января — с 10:00 до 23:00.

ТРК «Алмаз» 1 января распахнет двери для посетителей в 14:00 и проработает до 22:00. С 2 января «Алмаз» работает в обычном режиме (с 10:00 до 22:00).

График работы строительного магазина такой: 1 января — выходной, с 2 января — в обычном режиме.

ТРК «Родник» 1 января работает с 14:00 до 22:00, с 2 января — в обычном режиме.

ТРЦ «Фиеста» 1 января работает с 12:00 до 22:00, с 2 января — в обычном режиме.

ТРК «Урал» 1 января — с 14:00 до 22:00, с 2 января — в обычном режиме.

ТРК «Космос» 1 января закрыт для посещений. 2 января ТРК ждет комплекс будет открыт с 10:00 до 22:00, с 3 января — в обычном режиме.

Материал создан ИА «Первое областное».