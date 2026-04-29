Когда начинать сажать лук весной‑2026

Специалисты рассказали, какой температуры лучше дождаться

Холодная весна 2026 года вносит коррективы в планы огородников. Сроки посадок сдвинулись, и даже простейшие культуры, которые обычно не боятся заморозков, в такую погоду отказываются расти. По этой причине садоводам пока рекомендуют не спешить с посадкой лука.

Растение нуждается в тепле, поэтому необходимо дождаться момента, когда почва прогреется до 10—12 градусов тепла. В мерзлой земле культура не дает всходов, более того, возрастает риск стрелкования, сообщает портал bashinform.ru.

Также агрономы советуют избегать посадки севка (мелких луковиц) в переувлажненный грунт. В сырой земле все может просто загнить. Оптимальное решение в нынешних условиях — не торопиться с посевами и подождать устойчивого тепла. Только тогда можно рассчитывать на хороший урожай.