Когда челябинцы отметят Масленицу и Пасху в 2026 году

Стали известны даты праздников

В 2026 году Масленицу жители Челябинска отметят 21 февраля, а Пасху — 12 апреля. Перед праздником Воскресения Христова пройдет Великий пост — он начнется сразу после масленичной недели, передает ИА «Первое областное».

Масленичная неделя, или сырная седмица, начнется 16 февраля и завершится 22-го Прощеным воскресеньем. При этом с зимой в Челябинске попрощаются 21 февраля, в субботу: уже запланирован большой праздник.

Сырная седмица — подготовительная неделя перед Великим постом. Он начнется с 23 февраля, сразу после Прощеного воскресенья и за 40 дней до Пасхи. А Пасху в этом году верующие отметят 12 апреля.

