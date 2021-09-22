Когда начнутся осенние каникулы в челябинских школах

Публикуем примерное расписание

В начале октября часть школьников уже отправится на каникулы. По словам пресс-секретаря регионального Минобра, школы не имеют единой даты начала каникул, а отдых детей зависит от типа обучения в конкретной школе.

В Челябинской области большинство школ работает по классической схеме: четыре четверти и сезонные каникулы. Ученики из таких учреждений отдохнут в первых числах ноября. Впрочем, длительность отдыха школьников, как и дату его начала, определяет исключительно администрация школы.

В декабре-январе — стандартные новогодние выходные, а в середине февраля — дополнительная неделя отдыха для первоклассников: такое решение рекомендовано Минздравом. В конце марта всех ждет каникулярная семидневка, а дальше — финишная прямая до трех летних месяцев без учебы.

Однако некоторые школы работают в нестандартном режиме «5–1» — пять учебных недель и одна неделя отдыха. Для ребят из таких учреждений неделя отдыха стартует в начале октября, а затем — в 15-х числах ноября. Новогодние праздники как у многих: с 30 декабря по 9 января. Февральские каникулы — аналог ноябрьских: семь дней отдыха начнутся в 15-х числах. А вот в марте получится отдохнуть в последние четыре дня месяца, с продлением на 1—3 числа апреля. На май для учеников схемы «5–1», помимо праздничных дат, каникул не предусмотрено.

Не знаете, как развлечь ребенка на осенних каникулах? Читайте статью Первого областного информагенства. Мы предлагаем вам четыре идеи для отдыха.