Ко Дню народного единства стартовал флешмоб «Народы Южного Урала»

Участники рассказывают о местных традициях и обычаях

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В Челябинской области в преддверии празднования Дня народного единства в социальных сетях стартовал тематический флешмоб #народыЮжногоУрала. Цель акции — показать уникальную и самобытную культуру народов нашего региона и страны.

«Участникам флешмоба предлагается рассказать о традициях и обычаях народов Южного Урала (приготовление национального блюда, исполнение народного танца или песни на родном языке, демонстрация национального костюма, занятия народными промыслами и т. д.) и опубликовать соответствующий текст, фото или видео в социальных сетях под хештегами #народыЮжногоУрала и #МыЕдины», — рассказали организаторы.

Лучшие работы опубликуют в официальных сообществах правительства Челябинской области в соцсетях.