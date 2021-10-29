В Челябинской области в преддверии празднования Дня народного единства в социальных сетях стартовал тематический флешмоб #народыЮжногоУрала. Цель акции — показать уникальную и самобытную культуру народов нашего региона и страны.
«Участникам флешмоба предлагается рассказать о традициях и обычаях народов Южного Урала (приготовление национального блюда, исполнение народного танца или песни на родном языке, демонстрация национального костюма, занятия народными промыслами и т. д.) и опубликовать соответствующий текст, фото или видео в социальных сетях под хештегами #народыЮжногоУрала и #МыЕдины», — рассказали организаторы.
Лучшие работы опубликуют в официальных сообществах правительства Челябинской области в соцсетях.