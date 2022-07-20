Ко Дню города в Копейске смонтируют иллюминацию и качели с подсветкой

Работы стартовали на проспекте Славы

В Копейске начали монтаж новой иллюминации. До конца лета в центре города и поселках установят световые туннели, качели с необычным дизайном и другие объекты. Сейчас подрядчик меняет подсветку на проспекте Славы. Об этом в среду, 20 июля, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

На площади Трудовой Славы смонтируют гирлянды в форме туннелей над пешеходными зонами, а также качели с подсветкой. До 1 августа световые консоли появятся и на проспекте Победы.

«В данный момент подрядчик ведет работы по замене иллюминации на внутреннем периметре проспекта Славы. Предыдущая подсветка была установлена в 2011 году и полностью исчерпала свой ресурс. По распоряжению главы Копейска Андрея Фалейчика праздничное освещение будет включено не только во время праздничных мероприятий, а на постоянной основе», — прокомментировал начальник Городской службы заказчика Илья Антонов.

По итогам проведения аукционов по определению подрядчика образовалась экономия. Эти деньги направили на установку дополнительных световых объектов и растяжек на улице Ленина, проспектах Славы и Ильича.

Кроме того, в скверах на улицах Калинина и Темника, а также в поселках Потанино, Горняк и Старокамышинск установят светящиеся двойные арки и деревянные качели. Такие же качели разместят в поселке Октябрьском. В сквере на улице 4-й Пятилетки появятся скамейки и урны.

В администрации Копейска отметили, что все преображения — подарок от областного правительства и администрации города ко Дню рождения. Все инсталляции будут работать и после праздника.

Добавим, ранее глава города Андрей Фалейчик поручил усилить работу с предпринимателями по приведению магазинов и фасадов домов на гостевых маршрутах в соответствие с дизайн-кодом. Он подчеркнул, что сделать это необходимо ко Дню города — 2022, который традиционно пройдет в конце августа.

Мэрия Челябинска нашла подрядчика для установки архитектурной художественной подсветки на четырех городских мостах. Иллюминацией украсят путепроводы на улицах Красной и Кирова, Свердловском проспекте и проспекте Победы. Название компании на сайте госзакупок пока что скрыто, но уже известно, что победитель аукциона снизил стоимость монтажа подсветки с начальных 44,5 до 35,6 миллиона рублей.

