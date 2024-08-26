Ко Дню города в Челябинске усилят уборку улиц

Главам районов поручено проработать с силовиками вопросы общественной безопасности

В Челябинске усилят работу по уборке улиц в канун Дня города. Такое поручение дала главам районов мэр Наталья Котова в ходе аппаратного совещания.

«Начинаем подготовку к празднованию города, поэтому посмотрите, какие моменты нужно усилить по уборке, уже и листья стали опадать, посмотрите прилотковую часть», — поручила Котова.

Также она напомнила, что по ряду ремонтируемых объектов улично-дорожной сети и благоустройства подрядчики обещали завершить работы до Дня города.

«Надо проехать по районам, проверить, выдерживают ли подрядчики наши договоренности», — поручила градоначальница своим замам и главам районов.

Еще один вопрос в рамках подготовки праздничных мероприятий — обеспечение общественной безопасности. Этот вопрос городские власти должны решить совместно с правоохранительными органами. В случае необходимости к работе на мероприятиях будут привлечены частные охранные предприятия.

Напомним, в праздничной афише — около полусотни мероприятий, они начнутся уже в последних числах августа. А вот шоу дронов отменено.