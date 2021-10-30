Книжные новинки ноября: от круизных путешествий до пеших прогулок по Питеру

Увлекательное чтение унесет в мир будущего, позволит заглянуть в необычные места мира и взглянуть на достоверную историю через призму фантастики

Начинается неделя длинных выходных, суббота с воскресеньем плавно перетекают в незапланированные выходные и праздники. Объявленная президентом нерабочая неделя сулит южноуральцам спокойную семейную обстановку без лишних встреч, контактов и рисков заражения коронавирусом. Информагентство «Первое областное» приготовило подборку самых свежих книжных новинок.





«Семейный круиз»

Автор: Аманда Эйр Уорд

Издательство «Inspiria»

Кол-во страниц: 352

Жанр: роман, новелла

Возраст: +18

О книге:

«Примите наши поздравления! Рейс первым классом». Семидесятилетняя Шарлотта Перкинс не верила своим глазам. Ее история выиграла в конкурсе «Путешествуй по миру», а значит, вместе с семьей Шарлотта проведет десять дней на борту шикарного круизного лайнера. Живая музыка, освежающие коктейли, изысканные блюда и лучшие европейские пляжи — все это будет доступно семейству Перкинс. Главное — не перессориться. Ведь у каждого теперь своя жизнь, давние обиды и куча скелетов в шкафу. Афины, Родос, Валетта, Сицилия, Неаполь, Рим, Флоренция, Марсель, Барселона. Добро пожаловать на борт!

Идеей для романа послужила поездка Аманды Эйр Уорд с семьей на круизном лайнере. Именно поэтому все описанные события так правдоподобны. «Семейный круиз» — это роман о том, как по-разному сложились судьбы женщин одной семьи.





«Клара и Солнце»

Автор: Кадзуо Исигуро

Издательство: «Inspiria»

Возрастное ограничение: 16+

Кол-во страниц: 352

О книге:

Роман «Клара и Солнце» рассказывает историю Клары, андроида, едва появившегося на свет. Ее жизнь будет зависеть от того, кто ее купит... Несмотря на футуристичную атмосферу романа, это история о семье, преданности, дружбе и человечности. История, которая буквально заставит взглянуть на наш мир новыми глазами.

Клара совсем новая. С заразительным любопытством из-за широкого окна витрины она впитывает в себя окружающий мир — случайных прохожих, проезжающие машины и, конечно, живительное Солнце. Клара хочет узнать и запомнить как можно больше — так она сможет стать лучшей Искусственной Подругой своему будущему подростку. От того, кто выберет Клару, будет зависеть ее судьба.





«Atlas Obscura. Самые необыкновенные места планеты»

Авторы-составители Джошуа Фоер, Дилан Тюрас и Элла Мортон

Без возрастных ограничений

Издательство: АСТ

Четвертое издание, доптираж

Кол-во страниц: 480

Цитаты из книги:

Орегонская воронка

В Голд-Хилле есть таинственный наклонный дом: здесь мячи катятся вверх по полу, а метлы не падают, потеряв опору. Этими нарушениями законов физики не исчерпывается список странных явлений, которые можно увидеть в Орегонской воронке.





О книге:

Авторы проекта Atlas Obscura собрали под одной обложкой более 600 необычных, странных, неизвестных, мистических, впечатляющих, любопытных мест на Земле — природных и рукотворных — со всех континентов.

Среди них Пещеры царя Седекии в Иерусалиме; Соляной человек из Чехрабада; «Врата Ада» в Туркменистане; деревушка в Испании, где проходит ежегодный фестиваль прыжков через детей; кладбище кораблей в Бангладеше; Кольская сверхглубокая скважина в Мурманской области — самая глубокая в мире; Музей холодной войны в бункере в Оттаве и многое-многое другое. У каждого места есть описание и фотографии, а также указаны координаты — чтобы вы могли добраться и увидеть понравившееся чудо своими глазами.





«Вокруг света за 80 растений»

Авторы: Джонатан Дрори и Люсиль Клер

Количество страниц: 216

Издательство: Манн-Иванов-Фербер

О книге

Часто красивые, иногда смертоносные и всегда изобретательные, растения — источники жизни и наслаждения, а также мифов. Первым бестселлером Джонатан Дрори стала книга «Вокруг света за 80 деревьев». Теперь автор предпринимает новое кругосветное путешествие, чтобы внести жизнь в науку о растениях и рассказать, как замысловато они вплетаются в нашу историю, культуру и фольклор. От кажущихся знакомыми помидора и одуванчика до жутковатой мандрагоры и испанского «мха» Луизианы — каждая из этих историй полна сюрпризов. У некоторых растений было непростое прошлое, в то время как другие служили вдохновением для человеческого творчества или помогали процветать целым цивилизациям. Среди них есть паразиты, плотоядные и даже растения, разрушающие телефонные провода.





Интерес Дрори к миру растений заразителен. Свои научные знания он излагает легко и пишет со страстью и юмором. А благодаря красочным портретам растений, созданным иллюстратором Люсиль Клер, это ботаническое путешествие приобрело красоту и блеск.





«Две щепотки счастья»

Авторы: Артемий Извольский и Анастасия Балатёнышева

Для кого эта книга:

Для детей от 6 лет

Для всех, кто любит добрые сказки и верит в чудеса

Для любителей Туве Янссон, Астрид Линдгрен, Эно Рауд

Количество страниц: 128

О книге

Северная сказка о вере в чудо, мечтах и о том, что каждый может измениться к лучшему и без помощи волшебства. Лес четырёх озёр не впускает незнакомцев. Там живут загадочные пирре и многие вещи не такие, какими их видят. Ночью раздается вой оборотня (который оказывается вовсе не оборотнем), на северном сиянии растут ягоды, а самый древний житель леса — оживший мох Саммал — неожиданно становится потомком тролля.

Мир, действующий по законам скандинавской литературы, создал писатель Артемий Извольский, а атмосферные рисунки — иллюстратор Анастасия Балатёнышева. Получилась уютная и красивая книга, которая согреет в промозглую осень и длинную зиму.





Фишки книги

— Загадочный Лес четырёх озёр, в который непросто попасть

— Захватывающие приключения, необычный мир, будничные чудеса

— Герои меняются на протяжении повествования

— В книге нет ничего пугающего

— Первая книга молодого автора Артемия Извольского





«Один день в Древнем мире. Записки путешественника во времени»

Автор: Демченко Дмитрий Александрович

Издательство АСТ

Жанр: зарубежный исторический роман

Количество страниц: 320

О книге:

«Один день в Древнем мире. Записки путешественника во времени» — книга на стыке фантастики и нонфикшна. Вымысел автора заключается только в главном герое Томе и его необычной профессии, а все остальное — факты, подтвержденные достоверными источниками. Том работает путешественником во времени и ведет дневник, записывая туда свои наблюдения о жизни и быте древних людей.

Вместе с Томом вы отправитесь в пещерные времена и узнаете о жизни неандертальцев и кроманьонцев, побываете в Древнем Египте и познакомитесь с бытом древних египтян, перенесетесь на прекрасный остров Крит времён Древней Греции, а оттуда попадете в настоящую Спарту и ощутите на себе повседневную жизнь спартанцев. В самом конце книги Том расскажет вам о буднях легендарной Римской империи.

Интересно:

На страницах книги вы найдёте интересные иллюстрации и QR-коды, перейдя по которым вы попадете на сайт, созданный специально для этой книги. На сайте собраны краткие сведения об эпохах, в которые попадает Том, и источники, подтверждающие все, что написано в тексте. Также на сайте вы сможете оставить отзыв о книге и проголосовать за ее продолжение.





«Петербург: пешком по городу»

Автор: Друзь Александр Абрамович

Издательство АСТ

Жанр: Карты и путеводители

Количество страниц: 256

О книге:

Александр Друзь — легендарный знаток, бриллиантовая звезда клуба «Что? Где? Когда?» и шестикратный обладатель главного приза «Хрустальная сова».

Кто может знать Петербург лучше, чем истинный петербуржец и один из самых знаменитых интеллектуалов России? Александр Друзь родился в культурной столице и с детства любил много гулять по городу: сперва с родителями, затем с будущей женой и, наконец, с детьми. Узнавая с каждым годом все новые факты о достопримечательностях города на Неве и неприметных на первый взгляд закоулках, он решил собрать свои любимые маршруты и поделиться ими с вами.

Кроме того! На страницах этой книги вы найдете подробные описания маршрутов и историю памятных мест города. Вы узнаете много любопытных подробностей о Петербурге: по какому принципу выбирал себе дом Федор Михайлович Достоевский, где жил прославленный Гоголем портной Роуч, сшивший сюртук, в котором был Пушкин на последней дуэли. Автор расскажет о курьезах, в которых рождались легенды Петербурга, и проведет по секретным местам, которые вы могли не заметить.