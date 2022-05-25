Книгу‑путеводитель по Узбекистану представили туроператорам Челябинской области

Автор книги под названием «Мой Узбекистан» — тревел‑блогер Дарья Сиротина

Генеральное консульство Республики Узбекистан в городе Екатеринбурге при поддержке медиахолдинга «ОТВ» презентовало книгу российской писательницы и тревел-блогера Дарьи Сиротиной «Мой Узбекистан». По словам автора, это первая на русском языке книга-путеводитель по Узбекистану с актуальной информацией о стране.

Презентация проходила при участии крупных туристических компаний Челябинской области и заместителя хокима Самаркандской области Республики Узбекистан Рустама Кобилова, присоединявшегося к мероприятию по видеосвязи.

В ходе встречи генеральный консул Республики Узбекистан Абдусалом Хатамов рассказал о политике правительства Узбекистана по созданию благоприятных условий для посещающих страну туристов.

Туристические компании из Бухарской и Самаркандской областей продемонстрировали созданную в Узбекистане туристическую инфраструктуру. Они отметили, что страна привлекательна не только своим богатым культурно-историческим наследием, но и современными развлекательными заведениями.

Представители туристического бизнеса Челябинской области отметили, что туристы стали чаще посещать Узбекистан из-за санкций, связанных с авиасообщением в европейские страны.

Куда съездить, что посмотреть и где отведать самый вкусный плов в Узбекистане, ИА «Первое областное» недавно рассказывало в своем путеводителе по этой стране.