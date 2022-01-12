Книги января: романы о чуме в Греции, загадочном убийстве в Китае и реальная история из Освенцима

8 книжных новинок этого месяца — в обзоре ИА «Первое областное»

В начале 2022 года издательства подготовили массу интересных новинок для читателей. ИА «Первое областное» сделало подборку литературы, в которой каждый наверняка найдет что-то интересное для себя. В нашем материале — январские новинки от детской познавательной литературы до детективного триллера, от психологии и саморазвития до истории, основанной на реальных событиях, от которой кровь стынет в жилах.





«Искусство маленьких шагов»

Автор: Майкл Джеймс Вонг

Издательство: «МиФ»

Жанр: саморазвитие, психология, мотивация

Возраст: 16+

Страниц: 272

Цитата:

«Если наше доверие подорвано, мы становимся теми, кто не доверяет другим. Если кто-то что-то у нас украл, мы начинаем сомневаться в честности людей. Без прощения мы никогда не сможем избавиться от негативного влияния прошлого. Без прощения нам никогда не удастся по-настоящему присутствовать в текущем моменте».

О чем книга:

В этой книге известный учитель йоги и медитации Майкл Джеймс Вонг представляет вдохновляющую философию, которая побуждает замедляться и делать много маленьких шагов на нашем личном пути. Эта книга исполнена бережной мудрости, которая исцелит вашу душу и поможет найти собственный путь к счастью.

«Долгая ночь»

Автор: Цзыцзинь Чэнь

Издательство: «Эксмо»

Жанр: зарубежная проза, триллер

Возраст: 16+

Страниц: 288

Цитата:

«Охранник пристально посмотрел на странного пассажира. То ли перепуганное лицо, то ли запах алкоголя, то ли какое-то предчувствие заставило его потянуться к рации, висевшей на поясе. На мгновение их глаза встретились. Неизвестный с неожиданной ловкостью пнул сотрудника безопасности в колено, отчего тот потерял равновесие, и бросился назад, к выходу, расталкивая людей и не отпуская ручку чемодана. По пути сорвал с себя очки, бросил их на пол и раздавил каблуком. Охранник поднялся на ноги и кинулся следом, на бегу вызывая по рации подкрепление».

О чем книга:

Цзыцзинь Чэнь входит в тройку самых крутых авторов триллеров в Китае. Книга не только завоевала титул национального бестселлера, но и легла в основу сериала, ставшего феноменом 2020 года. Китай, Цзянчжоу, 2013 год. На станции метро арестовывают мужчину. В его руке — огромный чемодан, в котором, по утверждениям задержанного, находится бомба. Но саперы обнаруживают внутри... обнаженный труп. На первый взгляд ситуация более чем прозрачная, а обвиняемый признал вину целиком и полностью, добровольно согласившись на сотрудничество со следствием. Но на суде он вдруг отказывается от показаний, предоставив железное алиби.





«Антарктида. Удивительные факты о самом загадочном континенте Земли»

Автор: Джулия Ветри

Издательство: «МиФ»

Жанр: детская литература, география

Возраст: 0+

Страниц: 48

Цитата:

«Южный морской слон — крупнейший из всех известных тюленей. Вес взрослого самца может достигать четырех тонн. Увы, нельзя сказать, что он красавец. Свое название этот вид получил из-за вздутого носа, напоминающего слоновий хобот».

О чем книга:

Есть на нашей планете удивительный континент, совсем не похожий на все остальные — Антарктида. Там никогда не тает снег, подо льдом скрываются огромные озера с неизвестными науке существами, следы от метеоритов, упавших сотни лет назад, остались почти без изменений, а все объекты кажутся гораздо ближе, чем есть на самом деле. Что это были за экспедиции? Кто открыл Антарктиду? Кто обитает на самом холодном континенте Земли? Почему Антарктиду хорошо видно из космоса? Как устроен лед? Об этом и многом другом читатели узнают на страницах этой книги.

«Мясная лавка»

Автор: Джуно Доусон

Издательство: «Эксмо»

Жанр: зарубежная проза

Возраст: 18+

Страниц: 448

Цитата:

«На экране появляется Клара Киз — в этом месяце, кстати, ее фото на обложке австралийского Vogue. Она похожа на черную куклу Барби: немыслимые диснеевские глаза, пухлые губы и знаменитая безупречная кожа. Дело в том, что карьерой она обязана не только лицу (и ногам), но и сказке: несчастная сирота, приемный ребенок — ее приметили в „Макдоналдсе“ на станции Клэпхем, где она уплетала мороженое „Макфлурри“ — я и сама вот так же сидела там миллион раз. Считанные недели — и вот она уже участвует в Неделе моды в Лондоне и все взахлеб хвалят и называют ее новой Наоми. Но у Клары нет ничего общего с Наоми, кроме цвета кожи. Она — самая настоящая Золушка».

О чем книга:

«Мясная лавка» — самый обсуждаемый роман Джуно Доусон, популярной английской писательницы, сценариста и журналиста. Победитель YA Book Prize 2020 за лучшую молодежную книгу. Шестнадцатилетнюю Яну нельзя назвать привлекательной: высокая, худая и нескладная, с грубыми чертами лица. Но однажды ей выпадает редкий шанс. Девушку замечает менеджер одного из ведущих модельных агентств Лондона. Головокружительный карьерный взлет и высокие заработки сделали жизнь Яны похожей на сказку. Но в мире гламурной моды существуют жесткие правила, и за ошеломительный успех приходится платить высокую цену.





«Близнецы Освенцима. Правдивая история близнецов доктора Менгеле»

Автор: Ева Мозес Кор

Издательство: АСТ

Жанр: история, зарубежная литература

Возраст: 16+

Страниц: 208

Цитата:

«Двери вагона были распахнуты впервые за много дней, солнечный свет казался нам настоящим благословением. В трясущемся крошечном вагоне для скота ехали десятки евреев — нас увозили все дальше и дальше от Румынии. Изможденные люди толкали друг друга, стремясь выбраться. Я крепко сжимала руку близняшки, когда нас вытолкали на платформу, не зная, радоваться нашему освобождению или бояться того, что будет дальше».

О чем книга:

Летом 1944 г. Ева Мозес Кор и ее семья прибыли в Освенцим. Ее родители и две старшие сестры были отправлены в газовые камеры, а Ева и ее близнец Мириам были переданы в руки человеку, который стал известен как Ангел Смерти, — доктору Йозефу Менгеле. Им было 10 лет. Это удивительная и вдохновляющая история о выносливости и жажде жизни перед лицом поистине всесильного зла, о силе человеческого духа и способности прощать. Ева приняла замечательное решение — публично простить нацистов. Она основала музей Холокоста и образовательный центр CANDLES в Индиане, где читала лекции об истории Холокоста, учила прощению, искоренению ненависти и предрассудков в мире.

«Чумные ночи»

Автор: Орхан Памук

Издательство: «Азбука»

Жанр: зарубежная проза

Возраст: 16+

Страниц: 672

О чем книга:

Орхан Памук — самый известный турецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе. Его новая книга «Чумные ночи» — это историко-детективный роман, пронизанный атмосферой восточной сказки. Место действия книги — небольшой средиземноморский остров, на котором проживают как греческое (православное), так и турецкое (исламское) население. Спокойная жизнь райского уголка нарушается с приходом страшной болезни — чумы. Для ее подавления, а также с иной, секретной миссией на остров прибывает врач-эпидемиолог со своей женой, племянницей султана Абдулл-Хамида Второго. Однако далеко не все на острове готовы следовать предписаниям врача и карантинным мерам: ведь на все воля Аллаха и противиться этой воле может быть смертельно опасно...



«Последний день»

Автор: Тэо Мари Лоурэнс

Издательство: «Эксмо»

Жанр: зарубежная проза

Возраст: 12+

Страниц: 128

Цитата:

«В этом была какая-то романтика. У каждого заброшенного здания есть своя история. Машины, стоявшие у мотеля, могли проехать сотни тысяч километров, прежде чем в один прекрасный день встать намертво. Здания кто-то строил, кто-то там жил, работал... И ведь их стены могут хранить самые сокровенные секреты. Ходить по заброшенным строениям, когда их история кончилась, для меня было очень заманчиво. Я словно оказывался вне времени».

О чем книга:

По всему миру происходят события, уничтожающие человечество. Где-то извержения вулканов, где-то эпидемии, а где-то — локальные конфликты мелких стран. Такие катастрофы стерли с лица земли 87% населения. Люди, которые только ожидают своей участи, выживают из последних сил. Один из них — Крис, разочарованный в жизни молодой человек, направляющийся в свой родной город через всю страну на красном «Мустанге» 1967 года. Его сопровождает только верный пес Энди. Дефицит еды и бензина — больше не повод бросить все в последние дни жизни, он обязательно доедет до дома. Но встреча с Лаурой, давней любовью, меняет все планы Криса.





«Эстетический интеллект. Как его развивать и использовать в бизнесе и жизни»

Автор: Полин Браун

Издательство: «МиФ»

Жанр: бизнес, саморазвитие, история брендов

Возраст: 16+

Страниц: 320

Цитата:

«Louis Vuitton, который приобрел популярность еще в эпоху парового двигателя, когда человечество стало более активно путешествовать, мог бы исчезнуть, скажем, после Второй мировой войны вместе с пароходами. Однако сегодня этот бренд как никогда современен, влиятелен и ценен. Как же компании это удалось? Благодаря балансу между историческим наследием и готовностью к обновлению».

О чем книга:

В наше время большинству потребителей вовсе не нужно много вещей — для нас важны чувства, которые вызывает у нас определенная вещь. Мы хотим получать от соприкосновения с продуктом дополнительную ценность. Именно поэтому эстетика приобретает для бизнеса первостепенное значение. В основе книги — истории предпринимателей, лидеров и команд, среди которых Louis Vuitton, Tiffany, Chanel, Gucci, Estee Lauder, MAC Cosmetics, Harley-Davidson, Айрис Апфель, Джо Меллоу и многие другие.

Источник фото: mann-ivanov-ferber.ru, eksmo.ru, azbooka.ru, ast.ru