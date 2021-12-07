Книги в Новый год: узнаем традиции, готовим стол к празднику и перечитываем Гарри Поттера

Редакция ИА «Первое областное» подготовила подборку книг, которые создадут новогоднее настроение

До Нового года осталось меньше месяца, и многие уже начали праздничные приготовления. Чтобы поймать новогоднее настроение, украсить дом и собрать рецепты для праздничного стола, ИА «Первое областное» предлагает вам подборку книг, которые самое время читать перед наступлением Нового года. И конечно, куда без серии книг о Гарри Поттере — перечитывать их в предновогодние дни для многих стало уже традицией.

«Выше уровня снега. 22 зимние истории, которые согревают»

Авторы: Ольга Савельева, Тери Аболевич, Катя Майорова, Юлия Тужикова, Тата Суслова и другие

Издательство: «ЭКСМО»

Жанр: современная проза

Возраст: 16+

Страниц: 288

Цитата:

«Зима — потрясающее время. Мы позволяем себе все, чего не разрешали целый год: закупаем сладости, слоняемся по магазинам в поисках подарков, наряжаемся на праздники. Мы можем наконец со спокойной совестью проводить вечера дома или не выбираться из-под одеяла все выходные. Зимой время будто замедляется и хочется, чтобы уют поглотил тебя целиком. Хочется, чтобы под рукой была правильная книга, чудесные истории, в которых живет запах ели и перезвон елочных игрушек, бархатный вкус горячего шоколада и предчувствие сказки».

О чем книга:

В этой книге собраны самые искренние и трогательные рождественские рассказы русских писателей. Каждая история из этого сборника — маленькое чудо, которое может произойти с каждым, кто верит в него. Это ощущение радости, тайны и надежды на лучшее. Это атмосфера любви, которая превращает нас в детей, на одну ночь заставляет поверить в мечту.

«Атлас Нового года и Рождества»

Автор: Алекс Палмер

Издательство: «МиФ»

Жанр: культура и искусство

Возраст: 6+

Страниц: 224

Цитата:

«Во многих польских семьях принято, накрывая праздничный стол, ставить перед свободным стулом пустую тарелку. Это символический акт гостеприимства, призванный показать: в доме будут рады любому гостю, который появится на пороге. С приходом в Польшу христианства пустой стул стали ставить в том числе для того, чтобы почтить память членов семьи, ушедших в этом году».

О чем книга:

Рождественские торжества в разных странах столь же самобытны, разнообразны и удивительны, как и сами люди. В этой книге автор постарался передать палитру Рождества во всем ее многообразии и показать, как одна традиция — будь то причудливое украшение или необычный персонаж — может многое рассказать о стране или культуре. Вас ждет занимательный обзор самых разных способов встретить праздник: по-семейному тихих или экстравагантных, исполненных благоговения или дурашливых.





«Волшебство Нового года. Как создать в доме новогоднее настроение за неделю до праздника»

Автор: Татьяна Лаптева

Издательство: «ЭКСМО»

Жанр: праздники, идеи подарков

Возраст: 6+

Страниц: 144

О чем книга:

Создайте атмосферу праздника в преддверии Нового года. Книга поможет сделать своими руками стильные новогодние украшения, елочные игрушки, гирлянды и сувениры для близких и друзей. Праздничная сервировка стола, рецепты ароматных рождественских лакомств и напитков сделают подготовку к Новому году по-настоящему волшебной. Ведь это так просто, особенно когда все необходимые материалы и инструменты можно найти в каждом доме, а шаблоны и описания вы найдете в этой книге.

«Рассказы к Новому году и Рождеству»

Автор: Наринэ Абгарян, Мария Артемьева, Наталья Корсакова и другие

Издательство: «АСТ»

Жанр: современная российская проза

Возраст: 16+

Страниц: 496

Цитата:

«Приближался Новый год. Я ожидал различных зимних подарков и собирался либо купить коньки к подаренной клюшке, либо наоборот. Чуть ли не второго января я торжественно расколотил ларец, растекся между монетами, облобызал каждую, посчитал несколько раз, разложил по номиналу и увидел нирвану всеми доступными на тот момент глазами. Ненадолго вернувшись в реальный мир, я задумался, как же это все поменять на бумажные деньги. Пришлось обратиться к бабушке, которая умилилась малолетнему скряге и согласилась помочь».

О чем книга:

Канун Нового года и Рождества — наверное, лучшее время в году. Люди подводят итоги уходящего года, строят планы и загадывают желания на год наступающий, наряжают елки, запасаются подарками и с нетерпением ждут каникул. А еще ждут волшебства и чудес. И чудеса случаются. Кто-то, уже давно отчаявшийся, вдруг находит любовь. У кого то исполняются желания, кто-то сам исполняет чужие желания. Обо всех этих разнообразных чудесах и рассказывают истории, собранные в этой книге.





«Безработный Дед Мороз. Приключения под Новый год»

Автор: Микеле Динъянцио

Издательство: «МиФ»

Жанр: детская литература, современная проза

Возраст: 6+

Страниц: 88

Цитата:

«Он был сезонным работником: трудился только на зимних праздниках. У него была сложная и важная миссия, зато всё остальное время он мог бить баклуши (и жевать суши). С января по ноябрь — каникулы. Ах, это сладкое слово „каникулы“! С самого детства он мечтал найти такую работу, чтобы оставалось много, очень много свободного времени».

О чем книга:

С давних времен Дед Мороз в новогоднюю ночь развозит подарки. За все годы ни одной потерянной посылки! Но однажды настали тяжелые времена, и Деда Мороза... уволили! Что же ему теперь делать, чем заняться? И самое главное: как дети получат подарки на Новый год?

«Мальчик по имени Рождество»

Автор: Хейг Мэтт

Издательство: «Аст»

Жанр: современная детская литература

Возраст: 6+

Страниц: 288

Цитата:

«Дом, где жили Николас с отцом, был, наверное, самым маленьким во всей Финляндии. Он состоял всего из одной комнаты, которая служила и спальней, и гостиной, и ванной. Спали они на кроватях с матрасами, набитыми перьями и соломой. Деревянные санки стояли снаружи, но куклу из репки Николас держал рядом с кроватью, чтобы она напоминала ему о маме. Скромность их жилища мальчика ничуть не смущала. Неважно, насколько бедный у тебя дом, если воображение богатое. В свободную минутку Николас часто грезил о волшебных существах вроде эльфов и пикси».

О чем книга:

Когда-то в Финляндии жил мальчик по имени Николас. Хоть судьба обошлась с ним неласково, Николас всем сердцем верил в чудеса. И когда его отец пропал в экспедиции за полярным кругом, мальчик не отчаялся и отправился его искать. Николас и вообразить не мог, что там, за завесой северного сияния, его ждет встреча с эльфами, троллями, проказливыми пикси и волшебством. Посреди бескрайних снегов ему предстоит поверить, что на свете не существует ничего невозможного.





«Чудеса в кармашке, или Поиски Деда Мороза»

Автор: Ася Ванякина, Екатерина Гаврилова

Издательство: «МиФ»

Жанр: детская литература, современная проза

Возраст: 6+

Страниц: 136



Цитата:

«С помощью макарон разных видов и клеевого пистолета можно сделать интересные елочные украшения. Раскрасьте готовые фигурки гуашью или покройте золотой краской. Для головы ангела пойдет деревянная бусина. Волосы можно сделать из мелких макаронных звездочек, приклеенных на ПВА».

О чем книга:

До Нового года еще целый месяц, а дома у Валерки уже начали происходить чудеса... То кто-то развесил носки на елке, то вдруг в ботинке оказалась шоколадная буква. Но самое невероятное — Валерка получает настоящие письма от Вилли, волшебного мальчика, который путешествует по всему миру на бумажном самолетике в поисках Деда Мороза! В этой книге удивительным образом переплетаются история Валерки, письма от волшебного мальчика Вилли с рассказами о поисках Деда Мороза, мастер-классы, поделки, рецепты, идеи игр.

«Один день в декабре»

Автор: Джози Силвер

Издательство: «Азбука»

Жанр: современная зарубежная проза

Возраст: 18+

Страниц: 480

Цитата:

«Автобус отъезжает от остановки и набирает скорость, а незнакомец, в которого я только что безнадежно влюбилась, стоит на тротуаре и глядит ему вслед. В его глазах растерянность. Я посылаю ему воздушный поцелуй, прижимаюсь лбом к стеклу и смотрю на него, пока он не исчезает из виду».

О чем книга:

Лори уверена: любовь с первого взгляда существует только в фильмах. Но в один снежный декабрьский день через затуманенное окно автобуса она встречается взглядом с молодым человеком, и между ними пробегает искра. Лори понимает, что безнадежно влюбилась. В течение года она ищет этого молодого человека везде: на улицах Лондона, в метро, кафе, на автобусной остановке — а находит на рождественской вечеринке, где ее лучшая подруга Сара знакомит Лори со своим новым бойфрендом. Им оказывается Джек, тот самый парень с автобусной остановки...





«Не трогай! Это на Новый год! 40 оригинальных рецептов для новогоднего стола»

Автор: Ксения Леонтьева

Издательство: «ЭКСМО»

Жанр: кулинарная книга

Возраст: 16+

Страниц: 96

Цитата:

«Тарталетки с домашним паштетом и клюквенным джемом, канапе из мини-оладий, гриссини и хумус — замена привычным закускам для долгого застолья; йоркширский пудинг, киш и рагу из мидий — необычное и праздничное горячее; торт в бокале, клюквенный пирог и трюфели — для тех, у кого остается место для десерта. Эти и другие рецепты ждут вас в этом издании».

О чем книга:

Оливье и селедка под шубой — неизменная классика новогоднего стола. А что если внести разнообразие и помимо традиционных блюд приготовить новые, но от этого не менее праздничные? Ксения Леонтьева, фуд-фотограф и блогер, собрала 40 рецептов оригинальных блюд, чтобы ваш Новый год стал еще ярче и вкуснее. Здесь вы найдете как современное прочтение классики, так и новые блюда, которые наверняка удивят ваших гостей и близких.

Серия книг о Гарри Поттере

Автор: Джоан К. Роулинг

Иллюстратор: Джим Кей

Издательство: «Азбука» («Махаон»)

Жанр: современная проза, фэнтези

Возраст: 6+

Цитата:

«Мир не разделен на хороших и плохих, в каждом есть и темная, и светлая сторона, главное в том, какую ты выбрал — это определяет все».

О чем книга:

Перечитывать истории о Гарри Поттере для многих стало уже предновогодней традицией. Эта книга, идеально сочетающая в себе труд гениального автора и гениального иллюстратора, доставит наслаждение как тем, кто впервые открывает для себя классическую серию произведений Дж. К. Роулинг, так и ее верным поклонникам. Начиная с первой части читатели подробно знакомятся с миром магии, приоткрывают завесы тайны о гибели родителей Гарри, вместе с ним мысленно преодолевают опасности.

Кроме того, декабрь дарит поклонникам книг увлекательные новинки — от психологических триллеров до вдохновляющих сказок, которые будут интересны не только детям, но и взрослым. В подборке ИА «Первое областное» вы найдете книги по психологии, о здоровье и моде, а также детективы и нескучную историю.