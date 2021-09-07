Книги сентября: консервируем урожай, вспоминаем советское детство, изучаем динозавров и викингов

10 книжных новинок этого месяца — в обзоре ИА «Первое областное»

Многие из нас особенно любят читать осенью, когда можно укутаться в теплый плед, держа в одной руке книгу, а в другой — чашку с горячим чаем. ИА «Первое областное» подготовило для вас подборку книжных новинок сентября самого разного жанра, отечественных и зарубежных авторов, — от фэнтези до кулинарии.





«Transhumanism Inc.»

Автор: Виктор Пелевин

Издательство: «Эксмо»

Жанр: фэнтези

Возраст: 16+

Страниц: 608

Цитата:

«История, в конце концов, — это просто назначенное людям прошлое. Оно бывает сегодняшнее, бывает вчерашнее, будет и завтрашнее. А жить, как учат нас сетевые гуру, следует исключительно в моменте, и рыпаться из него не надо, потому что он крайне узок и места на всех может не хватить».

О чем книга:

В будущем богатые люди смогут отделить свой мозг от старящегося тела — и станут жить почти вечно в особом «баночном» измерении. Туда уйдут вожди, мировые олигархи и архитекторы миропорядка. Там будет возможно все. Но в банку пустят не каждого. На земле останется зеленая посткарбоновая цивилизация, уменьшенная до размеров обслуживающего персонала, и слуги-биороботы. Кто и как будет бороться за власть в этом архаично-футуристическом мире победившего матриархата? И, самое главное, какой будет любовь? Если вы не читали Виктора Пелевина, этот невероятный роман — ваша дверь в его вселенную. В связи с нравственным возрождением нашего общества в книге нет мата, но автору все равно удается сказать правду о самом главном.

«Книга маленьких побед»

Автор: Эльза Пунсет

Издательство: МИФ

Жанр: саморазвитие, психология

Возраст: 16+

Страниц: 328

Цитата:

«Коробка с приятностями. В такую коробку — самую настоящую — можно складывать предметы, которые вызывают у вас приятные воспоминания, помогают расслабиться. Мы часто храним сувениры, фотографии, записки от любимых, использованный билет на незабываемый концерт. Хранить вещи с историей полезно всем, но особенно тем, кто борется с тревожностью или депрессией».

О чем книга:

Мы отлично знаем, что делать, когда голодны, испытываем жажду или хотим спать. Но большинство из нас не понимает, что делать, когда мы расстроены или разочарованы. На помощь приходит эмоциональная тренировка — небольшие действия, которые помогут улучшить эмоциональное состояние.

В своей книге Эльза Пунсет показывает, как это сделать, применяя к нашим повседневным проблемам знания о социальном и эмоциональном интеллекте. Стресс на работе, эмоциональный климат дома, внутренний пессимист, который подает голос в самые неподходящие моменты, страх или гнев, разъедающие нас, — все эти ситуации перестанут быть для вас тупиковыми. Прочитайте эту книгу, и вы будете знать, как с ними справиться.





«Совдетство»

Автор: Юрий Поляков

Издательство: АСТ

Жанр: современная проза

Возраст: 16+

Страниц: 384

Цитата:

«А вот дядя Юра вообще считает, что машины покупают одни идиоты. Ведь если каждый день тратить на такси два рубля, можно разъезжать на „Волге“ с шашечками целых семь лет, не заботясь ни о ремонте, ни о бензине, ни о запчастях, которые невозможно достать без блата и переплаты. Видимо, так думают многие. У нас на весь Рыкунов переулок всего одна личная „Победа“, а ее хозяин по фамилии Фомин свободное время проводит, засунув голову под капот или высунув ноги из-под автомобиля».

О чем книга:

Новая книга известного русского писателя Юрия Полякова «Совдетство» — это уникальная возможность взглянуть на московскую жизнь далекого 1968 года глазами двенадцатилетнего советского мальчика, наблюдательного, начитанного, насмешливого, но искренне ожидающего наступления светлого коммунистического будущего. Автор виртуозно восстанавливает в мельчайших подробностях тот, давно исчезнувший, мир с его бескорыстием, чувством товарищества, искренней верой в справедливость, добро, равенство несмотря на встречающиеся еще отдельные недостатки.

«Пост сдал»

Автор: Стивен Кинг

Издательство: АСТ

Жанр: фэнтези, мистика

Возраст: 18+

Страниц: 448

Цитата:

«Одной ногой в могиле, второй — на банановой кожуре» — как сказал бы отец Ходжеса. Новая мысль, которая приходит к нему, слишком сложна — слишком переполнена злостью и печалью, — чтобы озвучивать ее. Она о людях, которые беззаботно транжирят то, за что другие продали бы душу: здоровье. И почему? Потому что слепы, слишком расстроены или зациклены на себе, чтобы вспомнить, что ночь неминуемо ведет к рассвету. Который обязательно наступит, если человек продолжит дышать».

О чем книга:

Это новый хит от автора бестселлеров «Чужак», «Институт», «Оно», «Кэрри» и «Кладбище домашних животных» и третья книга трилогии о Билле Ходжесе. Роман лег в основу сериала «Мистер Мерседес» от Sony Pictures Television. В больничной палате пробудилось нечто ужасное. Нечто, скрывающееся внутри Брейди Хартсфилда, одержимого маньяка по прозвищу Мистер Мерседес. Хотя он по-прежнему не в состоянии говорить и двигаться, его сознание бодрствует. Но кто способен даже на мгновение предположить, что за потрясшей город серией таинственных смертей стоит беспомощный теперь преступник? Разве что коп в отставке Билл Ходжес, которому дважды доводилось иметь дело с Мистером Мерседесом.





«Разум убийцы. Как работает мозг тех, кто совершает преступление»

Автор: Ричард Тейлор

Издательство: «Эксмо»

Жанр: научно-популярная литература

Возраст: 18+

Страниц: 432

Цитата:

«Прежде всего это книга о психическом состоянии убийц и попытках понять их поступки, чтобы предотвратить их повторение в будущем и научиться распознавать предупреждающие знаки у других потенциальных преступников. Хотя в этой книге ужасно много убийств, я надеюсь, вы поймете, что я призываю в ней к пониманию и человечности».

О чем книга:

Главный вопрос, которым на протяжении всей своей карьеры задавался судебный психиатр Ричард Тейлор, мог бы звучать так: зачем люди убивают? В своей книге он рассказывает о преступлениях на сексуальной почве и в состоянии аффекта и так далее. Это взгляд изнутри на одну из самых редкий профессий, а также попытка разгадать мотивы людей, совершающих тяжкие преступления. Как решается, что будет с человеком после обвинения? Как судебный психиатр работает с преступником и что случается с теми, кто признан невменяемым? Что можно сделать, чтобы предотвратить повторение трагических событий? Вы узнаете, как происходит психиатрическая оценка преступника, а также о нашумевших делах, в которых автор принимал участие в качестве судебного психиатра.

«Подумайте еще раз. Сила знания о незнании»

Автор: Адам Грант

Издательство: МИФ

Жанр: саморазвитие, психология

Возраст: 16+

Страниц: 272

Цитата:

«Умение вести конструктивный конфликт — важный навык, который многие так и не осваивают. Проблемы начинаются в раннем возрасте: чтобы не травмировать ребенка, родители выясняют отношения за закрытыми дверями. Но частота ссор между взрослыми не влияет на академическое, социальное и эмоциональное развитие детей. Имеет значение, насколько уважительно мать и отец ведут себя во время конфликта».

О чем книга:

Интеллект обычно рассматривается как способность думать и учиться, но в быстро меняющемся мире есть еще один набор когнитивных навыков, которые могут иметь большее значение: способность переосмысливать и переучиваться. Мы прислушиваемся к мнениям, которые заставляют нас чувствовать себя хорошо, а не к идеям, призывающим задуматься. Мы рассматриваем разногласия как угрозу нашему эго, а не как возможность учиться. Мы окружаем себя людьми, которые согласны с нашими выводами, тогда как нам следует тяготеть к тем, кто бросает вызов нашему мыслительному процессу.

Адам Грант — профессор Уортонской школы бизнеса. Он посвятил более десяти лет профессиональной жизни изучению психологии взаимоотношений в самых разных структурах — от Google до ВВС США.





«История викингов. Дети Ясеня и Вяза»

Автор: Нил Прайс

Издательство: «КоЛибри»

Жанр: история

Возраст: 18+

Страниц: 528

Цитата:

«Викинги, как метко выразился один ученый, были большими мастерами „дипломатии длинных кораблей“. За годы военных походов викинги не раз демонстрировали превосходное знакомство с английскими системами защиты. Они знали все о маршрутах стратегических коммуникаций — так называемых армейских дорогах — и использовали их в своих интересах. Они понимали знаки сигнальных маяков на возвышенностях и иногда сами зажигали их, чтобы сбить с толку местных ополченцев».

О чем книга:

Немногие культуры древности вызывают столько же интереса, как культура викингов. Всего за три столетия народы Скандинавии преобразили северный мир, и последствия этого ощущаются до сих пор. Викинги изменили политическую и культурную карту Европы, придали новую форму торговле, экономике, поселениям и конфликтам, распространив их от Восточного побережья Америки до азиатских степей. Скандинавы приносили землям, которые открывали, и народам, с которыми сталкивались, новые идеи, технологии, убеждения и обычаи.

Выдающийся археолог с многолетним опытом Нил Прайс, основываясь на результатах археологических раскопок и полевых исследований, анализирует быт и мировоззрение викингов и отбрасывает глубоко укоренившиеся стереотипы. В сопровождении ученого и неутомимого практика мы проникнем сквозь века в далекое прошлое, чтобы увидеть викингов их собственными глазами: потомками первой пары людей, детьми Ясеня и Вяза.

«Золотой жук мисс Бенсон»

Автор: Рейчел Джойс

Издательство: «Эксмо»

Жанр: современная зарубежная проза

Возраст: 16+

Страниц: 448

Цитата:

«Насытившись завтраком, она неровной походкой выбралась на палубу и рухнула в желтый шезлонг, чувствуя приятное тепло утреннего солнца и любуясь морем. Никогда еще она не видела такой синевы! Темно-синяя вода веером вылетала из-под носа корабля, образуя кудрявые завитки, украшенные белыми гребешками липкой пены. Эти маленькие волны, словно играя, нагоняли друг друга и сливались в более мощную невысокую волну. Вдруг целый косяк серебристых рыбок выпрыгнул из воды и пролетел по воздуху несколько метров, словно птицы небесные. А ведь там, дома, подумала Марджери, люди сейчас, одевшись потеплее, выстаивают длинные очереди за полагающимся по карточкам чаем и сахаром».

О чем книга:

Однажды утром мисс Бенсон, школьная учительница, решает изменить свою жизнь и отправиться из послевоенного Лондона на другой конец света в поисках удивительного существа из книжки, которую в детстве ей показывал отец. Для осуществления этой затеи ей нужна помощница, и на ее объявление в газете откликается самая неподходящая на эту роль кандидатка. Так, две совершенно непохожие друг на друга женщины пересекут океан в поисках невероятного золотого каледонского жука, не зная, что в пути найдут гораздо больше, чем искали. «Жук мисс Бенсон» — настоящий бальзам для души, над которым вы будете и плакать, и смеяться.









«Драконы. Удивительные создания со всего света»



Автор: Эмма Робертс (Куратория Драконтис)

Издательство: МИФ

Жанр: детская литература, фэнтези

Возраст: 6+

Страниц: 288

Цитата:

«Небольшая гряда черных скал высотой около 100 метров, похожая на зубы, вздымается из моря у побережья антарктического острова Астролябия. Людям невдомек, что эти скалы обозначают место гибели первого ледяного дракона. Состарившийся, он умер в полете: его тело упало в море, а из зубов выросли скалы».

О чем книга:

Вы когда-нибудь слышали о танифа Марианской впадины, парвулах Амазонии или гидрах Южной Америки? Эта книга дает уникальную возможность увидеть таинственных драконов в их естественной среде обитания. Их защитница Куратория Драконис вместе с командой отправляется в кругосветное путешествие. Вас ждет встреча с глубоководными ледяными драконами Антарктики, вурмами Океании, песчаными драконами Сахары, дрейками Северной Америки и даже драконами, скрывающимися в неиспользуемом туннеле нью-йоркского метро.

Вы услышите удивительные истории и факты обо всех известных на сегодняшний день драконах — об их размерах, образе жизни, привычках и среде обитания. А также найдете подсказки, которые помогут отыскать и спасти самого редкого дракона на земле. В книге уникальные иллюстрации Томислава Томича, выполненные пером и тушью. Куратория Драконтис (а именно так называют Эмму Робертс друзья и поклонники драконов по всему свету) — британская детская писательница.

«Консервирование по-скандинавски»

Автор: Юхан Бьёркман

Издательство: МИФ

Жанр: кулинария

Возраст: 16+

Страниц: 176

Цитата:

«Если у вас много лука, то луковый порошок — прекрасный способ его сохранить. Иногда вам требуется вкус лука в блюде, но не нужны его кусочки. Тогда очень хорошо посыпать то, что вы готовите, мелким луковым порошком. Порошок также пригодится в разных смесях приправ, он уравновесит вкус».

О чем книга:

Шеф-повар из Швеции Юхан Бьёркман сушит, ферментирует, маринует, смешивает соль с травами и ароматизирует масло и уксус. В его книге — более 100 рецептов: от порошка из брусники до классической маринованной свеклы и ферментированного ревеня. Бьёркман рассказывает, как правильно сушить и мариновать, делать уксус и масло, смешивать цукини с мятой, а морковь — с бузиной. Автор делится рецептами блюд, которые можно приготовить из того, что растет в лесу и на огороде. Освоив традиционные методы консервирования, вы создадите настоящую скандинавскую кладовую — со множеством вкусных и ароматных припасов.