Книги сентября: комикс о Брате, история изобретателя кроссовок и детская фантастика

7 книжных новинок этого месяца — в обзоре ИА «Первое областное»

Пора отпусков прошла, и первый осенний месяц принес холодные ночи и грусть об уходящем тепле. Скрасить вечер предлагаем за чтением интересных, захватывающих и полезных книг. Подборка новинок, среди которых найдутся произведения и для взрослых, и для детей и подростков, — в материале ИА «Первое областное».





«Падение»

Автор: Ти Джей Ньюман

Издательство: Individuum

Жанр: современная зарубежная проза

Возраст: 18+

Страниц: 240

О чем книга:

При взлете по маршруту Лос-Анджелес — Нью-Йорк командир экипажа узнает, что его семью похитили. Билл должен разбить самолет с 150 пассажирами на борту, иначе его родные погибнут.





«Брат. 25 лет. Книга комиксов»

Автор: Замский А. и др.

Издательство: Bubble

Жанр: комикс

Страниц: 154

Возраст: 16+

О чем книга:

К 25-летнему юбилею культового фильма Алексея Балабанова сценаристы и художники создали сборник совершенно новых комиксов по вселенной дилогии «Брат». Авторы обращаются к прошлому и будущему Данилы, Татарина и многих других персонажей, предлагая свои интерпретации сюжета в самых разных жанрах.





«Изобретатель кроссовок. История основателя Reebok»

Автор: Фостер Джо

Издательство: Бомбора

Жанр: история успеха

Страниц: 304

Возраст: 12+

О чем книга:

История триумфа, рассказанная из первых уст. Книга о бизнесе, страсти к своему делу и гениальных решениях.

Цитата: «Я должен признаться. В двух вещах. Во-первых, я терпеть не могу бегать. Во-вторых, я довольно посредственный обувщик. Я хочу сказать, что пошив обуви — вовсе не то, в чем я особенно силен. Ну вот, я высказался, и стало лучше. Хотя теперь тот факт, что эта книга об основателе компании Reebok, может сбить вас с толку. Надеюсь, вы также немного заинтригованы. Так и должно быть».





«Токсичный позитив. Как перестать подавлять негативные эмоции и оставаться искренними с собой»

Автор: Гудман Уитни

Издательство: Манн, Иванов и Фербер

Жанр: психология

Страниц: 288

Возраст: 18+

О чем книга:

Психотерапевт Уитни Гудман делится результатами последних исследований, которые показывают, насколько токсичная позитивность вредна, рассказывает, почему важно признать свои настоящие эмоции. В книге затрагиваются темы шейминга, восприятия тела, любви к себе, самопомощи.





«Другая Элис»

Автор: Мишель Харрисон

Издательство: Альпина Дети

Жанр: детская фантастика

Страниц: 395

Возраст: 12+

О чем книга:

16-летняя Элис пишет рассказы, которые читает своему младшему брату Миджу. У всех историй обязательно должен быть конец, иначе персонажи-злодеи оживут. Однажды главная героиня исчезает, а вместо нее в доме появляется говорящая кошка. Мальчик должен отыскать сестру на страницах ее неоконченной книги.





«Черный торт»

Автор: Шармейн Уилкерсон

Издательство: Азбука

Жанр: роман

Страниц: 416

Возраст: 16+

О чем книга:

Брат и сестра Байрон и Бенни в детстве были дружны, но позже перестали общаться. Спустя 8 лет разлуки они встречаются на похоронах матери, которая оставила им в наследство черный торт. А еще аудиозапись, с помощью которой дети узнают о своем происхождении и о том, что у них есть сестра.





«Совдетство»

Автор: Юрий Поляков

Издательство: АСТ

Жанр: современная проза

Страниц: 384

Возраст: 16+

О чем книга: повествование о московской жизни 1968 года глазами двенадцатилетнего советского мальчика. Автор восстанавливает в мельчайших подробностях тот период с чувством товарищества, искренней верой в справедливость, добро и равенство.

Цитата: «Навстречу нам попался похожий на Хоттабыча старик в полосатом халате, тюбетейке и мягких сапогах. Он, словно спящего ребенка, нес на руках ушастого плюшевого зайца, вроде Степашки. Я вообразил, как Хоттабыч сейчас выдернет из бороды волосок, дунет-плюнет, и „Детский мир“ вмиг опустеет, точно площадь Дзержинского перед приездом Андропова. Но Хоттабыч искал туалет».

