Пора отпусков прошла, и первый осенний месяц принес холодные ночи и грусть об уходящем тепле. Скрасить вечер предлагаем за чтением интересных, захватывающих и полезных книг. Подборка новинок, среди которых найдутся произведения и для взрослых, и для детей и подростков, — в материале ИА «Первое областное».
«Падение»
Автор: Ти Джей Ньюман
Издательство: Individuum
Жанр: современная зарубежная проза
Возраст: 18+
Страниц: 240
О чем книга:
При взлете по маршруту Лос-Анджелес — Нью-Йорк командир экипажа узнает, что его семью похитили. Билл должен разбить самолет с 150 пассажирами на борту, иначе его родные погибнут.
«Брат. 25 лет. Книга комиксов»
Автор: Замский А. и др.
Издательство: Bubble
Жанр: комикс
Страниц: 154
Возраст: 16+
О чем книга:
К 25-летнему юбилею культового фильма Алексея Балабанова сценаристы и художники создали сборник совершенно новых комиксов по вселенной дилогии «Брат». Авторы обращаются к прошлому и будущему Данилы, Татарина и многих других персонажей, предлагая свои интерпретации сюжета в самых разных жанрах.
«Изобретатель кроссовок. История основателя Reebok»
Автор: Фостер Джо
Издательство: Бомбора
Жанр: история успеха
Страниц: 304
Возраст: 12+
О чем книга:
История триумфа, рассказанная из первых уст. Книга о бизнесе, страсти к своему делу и гениальных решениях.
Цитата: «Я должен признаться. В двух вещах. Во-первых, я терпеть не могу бегать. Во-вторых, я довольно посредственный обувщик. Я хочу сказать, что пошив обуви — вовсе не то, в чем я особенно силен. Ну вот, я высказался, и стало лучше. Хотя теперь тот факт, что эта книга об основателе компании Reebok, может сбить вас с толку. Надеюсь, вы также немного заинтригованы. Так и должно быть».
«Токсичный позитив. Как перестать подавлять негативные эмоции и оставаться искренними с собой»
Автор: Гудман Уитни
Издательство: Манн, Иванов и Фербер
Жанр: психология
Страниц: 288
Возраст: 18+
О чем книга:
Психотерапевт Уитни Гудман делится результатами последних исследований, которые показывают, насколько токсичная позитивность вредна, рассказывает, почему важно признать свои настоящие эмоции. В книге затрагиваются темы шейминга, восприятия тела, любви к себе, самопомощи.
«Другая Элис»
Автор: Мишель Харрисон
Издательство: Альпина Дети
Жанр: детская фантастика
Страниц: 395
Возраст: 12+
О чем книга:
16-летняя Элис пишет рассказы, которые читает своему младшему брату Миджу. У всех историй обязательно должен быть конец, иначе персонажи-злодеи оживут. Однажды главная героиня исчезает, а вместо нее в доме появляется говорящая кошка. Мальчик должен отыскать сестру на страницах ее неоконченной книги.
«Черный торт»
Автор: Шармейн Уилкерсон
Издательство: Азбука
Жанр: роман
Страниц: 416
Возраст: 16+
О чем книга:
Брат и сестра Байрон и Бенни в детстве были дружны, но позже перестали общаться. Спустя 8 лет разлуки они встречаются на похоронах матери, которая оставила им в наследство черный торт. А еще аудиозапись, с помощью которой дети узнают о своем происхождении и о том, что у них есть сестра.
«Совдетство»
Автор: Юрий Поляков
Издательство: АСТ
Жанр: современная проза
Страниц: 384
Возраст: 16+
О чем книга: повествование о московской жизни 1968 года глазами двенадцатилетнего советского мальчика. Автор восстанавливает в мельчайших подробностях тот период с чувством товарищества, искренней верой в справедливость, добро и равенство.
Цитата: «Навстречу нам попался похожий на Хоттабыча старик в полосатом халате, тюбетейке и мягких сапогах. Он, словно спящего ребенка, нес на руках ушастого плюшевого зайца, вроде Степашки. Я вообразил, как Хоттабыч сейчас выдернет из бороды волосок, дунет-плюнет, и „Детский мир“ вмиг опустеет, точно площадь Дзержинского перед приездом Андропова. Но Хоттабыч искал туалет».