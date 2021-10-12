Книги октября: готовим по рецептам Хогвартса, спасаемся от выгорания, следим за «Веснушкой»

8 книжных новинок этого месяца — в обзоре ИА «Первое областное»

Октябрь радует книжными новинками любителей разного рода чтива — от кулинарных рецептов по мотивам любимых книг о Гарри Потере до ужасов, от которых кровь стынет в жилах. В подборке ИА «Первое областное» также нашлось место мелодраме, психологии и детективу.







«Почему дети убивают. Что происходит в голове у школьного стрелка»

Автор: Питер Лангман

Издательство: «Бомбора»

Жанр: публицистика, реальные истории

Возраст: 16+

Страниц: 304

Цитата:

«Это книга о школьных стрелках. Кто они? Что ими движет? Почему им вообще приходят в голову такие ужасные идеи? Факты о нападениях узнать просто — из какого оружия стреляли, как его получили, кого убили и так далее. Что в новостных репортажах найти почти невозможно, так это понимание разума стрелков и причин, почему они совершают убийство. После стрельбы в школах — будь то „Колумбайн“, Политехнический университет Вирджинии или любое другое нападение — везде, от новостных шоу до кухонных разговоров, звучит один и тот же вопрос: почему люди так поступают? Эта книга пытается ответить на вопрос, рассмотрев психологию людей, которые совершают беспорядочную школьную стрельбу».

О чем книга:

В конце 1990-х годов массовое убийство в школе Колумбайн шокировало весь мир. С тех пор стрельба в школе стала своего рода эпидемией и давно вышла за границы США. Клинический психолог Питер Лангман проанализировал записи в блогах и дневниках, свидетельства одноклассников и учителей о школьных стрелках, чтобы попытаться ответить на вопрос: почем дети убивают?

«Неофициальная кулинарная книга Хогвартса»

Автор: Рита Мок-Пайк

Издательство: «МИФ»

Жанр: кулинария

Возраст: 6+

Страниц: 176

О чем книга:

Это 75 рецептов блюд по мотивам волшебного мира Гарри Поттера, среди которых шоколадные лягушки, лакричные волшебные палочки, печеная тыква, рождественский пудинг, окорок в цитрусовой глазури, рыжая шипучка и другие. Если любите каждые новогодние каникулы пересматривать волшебные фильмы, перечитывать замечательные книги, то для истинного поттеромана эта книга станет замечательным подарком, чтобы устроить себе обед или ужин в стиле Хогвартса. От роскошных осенних и зимних застолий до восхитительных десертов и угощений во время чая — эта книга охватит все ваши праздники и особые случаи с особой магией.





«Голод»

Автор: Алма Катсу

Издательство: «Эксмо»

Жанр: ужас, триллер

Возраст: 16+

Страниц: 384

Цитата:

«Стэнтон заранее знал, что истерзанное тело мальчишки в покое его не оставит... и, конечно же, оказался прав, но это было еще не все. К этой напасти прибавилась новая — назойливое, неотвязное, точно резкая вонь крови над прерией, ощущение подспудной близости чего-то жизненно важного, начала какой-то незримой нити событий. Отроду не любивший ссор, намек Доннера он понял прекрасно, и ничего хорошего этот намек не сулил. «Не стоит недооценивать людских симпатий».

О чем книга:

1846 год. Девяносто мужчин, женщин и детей под предводительством Джеймса Доннера отправляются в Калифорнию на поиски лучшей жизни. Они ещё не знают, что это путешествие войдёт в историю — как одно из самых гибельных. С каждым днём дорога всё тяжелее. Всплывают секреты, которые участники экспедиции надеялись похоронить навсегда. Лютая стужа замораживает волов на ходу. Еды с каждым днём всё меньше. Ссоры вспыхивают всё чаще. Разногласия перерастают в убийства и хаос. И, кажется, кто-то преследует их. Кто-то... или что-то. Вокруг обоза и в сердцах переселенцев взрастает, крепнет, набирает силы зло. И когда люди начинают исчезать один за другим, становится ясно: что-то страшное живёт в окрестных горах. Страшное — и очень, очень голодное...

«От выгорания к балансу. Как успокоить нервы, снять стресс и подзарядиться»

Автор: Имоджен Далл

Издательство: «МИФ»

Жанр: психология

Возраст: 16+

Страниц: 192

Цитата:

«Ежедневно отслеживайте свое настроение и реакции. Возможно, на вас действуют определенные триггеры (например, приближающиеся сроки, публичные выступления). Или, осознав, что слишком много на себя взвалили, вы начинаете суетиться как лягушка, попавшая в чан с молоком».

О чем книга:

Простая, понятная и действенная книга для тех, кто находится в состоянии выгорания. А такое случается со многими: по статистике, каждый второй переживал выгорание на работе. Автор описывает симптомы этого состояния и предлагает советы, позволяющие выйти из него и набраться сил.





«Клуб убийств по четвергам»

Автор: Ричард Томас Осман

Издательство: «МИФ»

Жанр: детектив

Возраст: 18+

Страниц: 416

Цитата:

«Пенни много лет служила в полиции Кента инспектором и привезла с собой нераскрытые дела об убийствах. Ей вообще-то не полагалось иметь у себя эти дела, но кто мог узнать? Начиная с определенного возраста можно делать почти что хочешь. Никто тебе не запретит, кроме твоего врача и твоих детей».

О чем книга:

В доме престарелых, расположенном среди мирных сельских пейзажей, четверо друзей еженедельно встречаются в комнате для отдыха, чтобы обсудить нераскрытые преступления. Они называют себя Клубом убийств по четвергам. Элизабет, Джойс, Ибрагим и Рон уже разменяли восьмой десяток, но у них все еще есть кое-какие трюки в запасе. Когда местного строителя находят мертвым, а рядом с телом обнаруживается таинственная фотография, Клуб убийств по четвергам внезапно получает первое настоящее дело. Вскоре количество трупов начинает расти. Сможет ли наша необычная команда поймать убийцу, пока не стало слишком поздно?

«Веснушка»

Автор: Сесилия Ахерн

Издательство: «Иностранка»

Жанр: зарубежный роман

Возраст: 16+

Страниц: 368

Цитата:

«Когда мне было тринадцать, я проводила линии между веснушками на руке, как в головоломке, где надо соединять точки. Поскольку я правша, моя левая рука покрылась паутиной синих полос от шариковой ручки. Со временем из этих полос сложились рисунки созвездий, прочерченных от веснушки к веснушке, точная копия ночного неба. Больше всего я любила рисовать Большую Медведицу — или Большой ковш, как называют в некоторых странах. Я мгновенно находила ее на небе, и, когда в школе-пансионе выключали свет и коридоры погружались в безмолвие, я включала лампу для чтения и при ее тусклом свете брала синюю гелевую ручку и проводила линии от веснушки к веснушке — всего семь звезд, — пока моя кожа не начинала походить на карту звездного неба».

О чем книга:

«Ты — среднее арифметическое пяти человек, с которыми больше всего общаешься», — говорит Аллегре Берд незнакомый юноша. Эти слова задевают и ранят девушку: а есть ли вообще в ее жизни эти люди? Аллегре, которую все зовут Веснушкой, 24 года, она выросла с отцом-одиночкой и никогда не видела свою маму — испанскую красавицу Карменситу. Может быть, ее мать должна войти в эту пятерку? Между суровым атлантическим побережьем Ирландии, где остался ее отец и старые друзья, и богатым пригородом Дублина, где Веснушка живет и работает, но все еще чувствует себя аутсайдером, она ищет свою маму-беглянку, ищет «свое племя», а главное — ищет себя. Рассказанная ярким, живым голосом главной героини, это незабываемая история о человеческих взаимоотношениях, о родстве по крови и по духу, о дружбе и о том, как стать собой, — пронзительный и берущий за душу роман взросления.





«Все будет хорошо, обязательно»

Авторы: Катлейн Верейкен

Издательство: «МИФ»

Жанр: книги для подростков

Возраст: 12+

Страниц: 168

Цитата:

«Если бы кто-нибудь рассказал мне, как люди живут во время войны, я бы не поверила. Я думала, что во время войны всем постоянно страшно. Но это не совсем так. Нам бывало страшно, иногда. Но по большей части мы просто продолжали жить. Не так, как раньше, но мы жили и делали все то же, что делали другие».

О чем книга:

Десятилетняя Алиса живет в Бельгии в то время, как в Европе разгорается Первая мировая война. Когда через город проходит армия и вереница беженцев, родители Алисы принимают решение покинуть родные места. Правда, оказывается, что бежать уже некуда. Разумнее вернуться домой, хотя и дома становится опасно. Кругом разрываются снаряды, умирают люди, а однажды утром жители начинают задыхаться от неизвестного ядовитого газа... Алисе предстоит пройти долгий путь, чтобы она смогла вновь поверить в мамину фразу — о том, что всё будет хорошо, обязательно.

«Сто лет Ленни и Марго»

Автор: Кронин Мэриэнн

Издательство: «Аст»

Жанр: современная проза

Возраст: 16+

Страниц: 448

Цитата:

«Я пришла к Богу, потому что здесь только это и остается. Говорят, если умираешь, значит, Бог призывает тебя обратно к себе, вот я и решила: познакомлюсь с ним заранее, и дело с концом. К тому же я слышала, что никто не может запретить тебе ходить в больничную часовню, если ты верующий, и не хотела упустить возможность побывать там, где еще не была, и заодно встретиться со Всемогущим. Незнакомая медсестра с вишневыми волосами взяла меня под руку и повела коридорами мертвых и умирающих. Я смотрела вокруг, жадная до всего — всякого нового образа, всякого запаха, всякой непарной пижамной пары, попадавшейся навстречу».

О чем книга:

Это история дружбы двух умирающих женщин — 17 летней Ленни и 83 летней Марго. Их болезни неизлечимы, конец близок, но обе они находят в себе силы жить полной жизнью, использовать все время, что им осталось, с удовольствием и пользой. Нашим героиням сто лет на двоих, и они решают запечатлеть прожитый ими век — Марго рисует самые значимые эпизоды, а Ленни их описывает. Это рассказ об удивительной дружбе, преодолевающей время, о том, какое наследие мы оставляем, как мы влияем на жизнь других, даже когда нас самих уже нет.