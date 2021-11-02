Книги ноября: узнаем о моде, приобщаемся к экологичному образу жизни и обретаем внутреннюю силу

8 книжных новинок этого месяца — в обзоре ИА «Первое областное»

В ноябре издательства вновь радуют книжными новинками самого разного жанра: от триллеров до биографии и психологии. На этот раз в списке книжных пополнений — литература по экологичному образу жизни, которая наверняка найдет своего читателя. В подборке ИА «Первое областное» для вас как истории для взрослых, так и книги, которые можно читать вместе с детьми.

«Тлеющий огонь»

Автор: Пола Хокинс

Издательство: «АСТ»

Жанр: зарубежный триллер

Возраст: 16+

Страниц: 352

Цитата:

«Как бы то ни было, именно так Мириам объяснила инспектору Баркеру свое решение заглянуть в каюту пришвартованного рядом плавучего дома, когда он спросил ее об этом. Детектив сидел напротив нее сгорбившись и почти упираясь коленями в колени Мириам. Каюта плавучего дома — не самое удобное место для высокого человека, а инспектор был очень высоким мужчиной, с головой, похожей на бильярдный шар. На его лице была написана досада, как если бы он рассчитывал провести день, занимаясь чем-то приятным, например сходить с детьми в парк, а вместо этого вынужден был сидеть с ней, и ему это не нравилось».

О чем книга:

«Тлеющий огонь» — новая захватывающая и запутанная история об обмане, убийстве и мести от автора культового бестселлера «Девушка в поезде» Полы Хокинс. В плавучем доме находят тело молодого художника Дэниела. У полиции есть все основания полагать, что убийство совершила женщина. Вот только кто? Симпатичная подружка убитого, подверженная внезапным вспышкам ярости? Родная тетя, долгие годы винившая мать погибшего в смерти собственного ребенка? А может, соседка, которая явно что-то скрывает? Три женщины, так или иначе связанные с убитым. Три женщины, которые горят желанием исправить причиненное им зло. Как далеко готова была зайти каждая из них, чтобы обрести покой? И сколько могут тлеть секреты, прежде чем превратятся в настоящее пламя?

«„Магазин снов“ мистера Талергута»

Автор: Ли Мие

Издательство: «АСТ»

Жанр: зарубежная современная проза

Возраст: 16+

Страниц: 288

О чем книга:

Когда люди засыпают, их души устремляются в загадочный город, где в воздухе порхают сказочные лепрекрылы, а по улицам носятся трудолюбивые ноктилуки. Центром города является таинственный «Магазин снов» мистера Талергута, в котором можно найти сны на любой вкус, но за соответствующую цену. Пенни — новая сотрудница магазина, и теперь каждый ее день полон сюрпризов, необычных знакомств и необыкновенных приключений. На ее глазах благодаря снам люди влюбляются, заряжаются энергией, обретают уверенность в себе, находят вдохновение и даже заглядывают в будущее. Дебютный роман южнокорейской писательницы Ли Мие — это причудливая смесь фантазии и реальности, оригинальный и остроумный взгляд на притягательный мир сновидений.

«Шум. Несовершенство человеческих суждений»

Автор: Даниэль Канеман, Оливье Сибони и Касс Р. Санстейн

Издательство: «АСТ»

Жанр: зарубежная современная проза

Возраст: 16+

Страниц: 544

О чем книга:

Даниэль Канеман — психолог, один из основоположников психологической экономической теории и поведенческих финансов, автор международного бестселлера «Думай медленно, решай быстро».

Два одинаково опытных специалиста по подбору персонала — выбрать на одну и ту же должность разных соискателей... Почему это происходит? От чего зависит? Могут ли на такие важные решения влиять время суток или день недели? Даниэль Канеман вместе с Оливье Сибони и Кассом Р. Санстейном раскроют секреты шума — посторонних влияний на наши суждения — во многих областях: от медицины до криминалистики, от экономического прогнозирования до юриспруденции, и, что еще важнее, научат, как его уменьшить, а значит, начать находить лучшие решения.

«Место преступления — тело»

Автор: Мэри Кэссиди

Издательство: «Бомбора»

Жанр: нехудожественная литература, медицина

Возраст: 18+

Страниц: 336

Цитата:

«Эта книга — моя попытка провести читателя за ленту полицейского заграждения в реальный мир судебной экспертизы, не такой, как показано в сериалах „Место преступления“ и „Безмолвный свидетель“. Я расскажу об истоках судебной медицины, ее современном применении, а также поделюсь своими иногда захватывающими, иногда душераздирающими приключениями, случившимися за более чем 30 лет».

О чем книга:

У Мэри Кэссиди простой подход к смерти: в ней нужно разобраться. И если есть доказательства того, что она была насильственной, необходимо принять меры, чтобы справедливость восторжествовала. За свою 30-летнюю практику она провела тысячи вскрытий, а также занималась установлением личности солдат из братских могил, изучала тела жертв серийных и бытовых убийств и несчастных случаев, давала показания в суде и порой сталкивалась с альтернативными версиями расследуемого случая. В этой книге она делится подробностями самых душераздирающих, загадочных и просто сложных дел, в которых участвовала, а также рассказывает об истоках судебной патологической анатомии и современных методах судмедэкспертизы.

«Иди туда, где трудно. 7 шагов для обретения внутренней силы»

Автор: Таэ Юн Ким

Издательство: «Бомбора»

Жанр: психология, саморазвитие

Возраст: 16+

Страниц: 336

Цитата:

«Гнев, страх, отвращение, лень, отчаяние, пессимизм, эгоизм, упрямство, мстительность, сарказм, критиканство, зависть, тревога — вот лишь несколько слабых, бессильных состояний ума, с которыми надо бороться. Ты поймешь, насколько хорошо продвинулся в борьбе с ними, когда начнешь сочувствовать тем людям, которые их демонстрируют».

О чем книга:

Она нарушила тысячелетнюю корейскую традицию, запрещавшую женщинам заниматься боевыми искусствами. Таэ Юн Ким стала не только первоклассным бойцом, но и открыла свою школу единоборств. Ким уверена: каждый из нас — не важно, мужчина или женщина, американец, русский или кореец — способен достичь абсолютно любой цели. Единственное, что нам мешает, — это внутренние установки: страхи, неверие в свои силы, зависимость от чужого мнения, неспособность взять себя в руки. Чтобы избавиться от оков мышления, Ким предлагает обратиться к древнему искусству чунсувон. Это комплекс принципов и практик, которые развивают разум, тело и дух. Всего за 7 шагов вы освоите технику контроля над мыслями и эмоциями, научитесь превращать недостатки в преимущества и выпустите на волю силу, данную вам с рождения.

«Ахилл не носил одноразовых бахил. Понятное руководство по экологичному образу жизни»

Автор: Ольга и Елена Мироненко

Издательство: «Эксмо»

Жанр: нехудожественная литература, здоровье

Возраст: 12+

Страниц: 336

Цитата:

«Один из примеров несложной ежедневной заботы о состоянии лесов нашей планеты — закупка сертифицированной бумаги для вашего офиса. В нашей все еще склонной к бюрократии стране компании, к сожалению, расходуют ее в огромном количестве. И чем больше предприятие, тем больше бумаги улетает в мусорные корзины. Простой переход на закупку бумаги (в том числе бумаги для флипчартов, блокнотов и тетрадей) с сертификатом существенно снизит ущерб, наносимый деятельностью вашего офиса окружающей среде».

О чем книга:

Книга от известных экологов Ольги и Елены Мироненко расскажет о том, как легко и без обязательств обзавестись несложными привычками на каждый день, которые сделают реальный вклад в ваше здоровье и спасение планеты. Вы узнаете, чем вредны чайные пакетики для организма, почему стоит отказаться от кассовых чеков и банковских выписок, полезно ли пить воду из пластиковых бутылок. Исследуйте вместе с авторами свое ежедневное окружение: предметы быта и обстановку дома, походы в магазины и кафе, путешествия и праздники и научитесь делать свое пространство более экологичным.

Диана Вриланд

Автор: Диана Вриланд

Издательство: «МИФ»

Жанр: биография, культура и искусство

Возраст: 18+

Страниц: 205

Цитата:

«Вульгарность — очень важный ингредиент жизни. Я большой сторонник вульгарности — если в ней чувствуется жизнь. Толика дурного вкуса подобна щепотке паприки. Никому не помешает щепотка дурного вкуса — это естественно, здорово и органично. Полагаю, нам стоит подмешивать его побольше».

О чем книга:

Яркая, харизматичная, властная Диана Вриланд — модный редактор Harper’s Bazaar, главный редактор журнала Vogue и организатор выставок костюма в Метрополитен-музее — была женщиной, чей талант и чувство стиля определяли мир высокой моды на протяжении пятидесяти лет. Благодаря ей Vogue приобрел славу, вес и значимость, а ее необычный взгляд на красоту сделал знаменитыми многих артистов, моделей и фотографов.

Своим убедительным и харизматичным голосом Диана Вриланд оживляет повествование откровенных рассказов, будь то поиски идеального красного цвета, пикантные наблюдения за миром или отвращение к ностальгии. Как и ее наследие, история Вриланд, рассказанная ею самой, является классикой, которую высоко оценивают и преданные поклонники, и новое поколение знатоков культуры и стиля.

«Густаво. Призрак, который стеснялся»

Автор: Флавия С. Драго

Издательство: «МИФ»

Жанр: детская литература

Возраст: 3+

Страниц: 40

О чем книга:

Густаво — маленький призрак. Как и все призраки, он любит проходить сквозь стены, а, как все дети, хотел бы играть с друзьями. Вот только он очень стеснительный и никак не может ни с кем подружиться. Его просто не замечают! Но однажды Густаво набирается храбрости и придумывает, что нужно сделать, чтобы его заметили.

Призраки в этой книге добрые и совсем не страшные. Если ваш малыш любит всяких «монстров», эта книжка как раз для него. А если он тоже стесняется и не может набраться смелости, чтобы познакомиться с детьми на детской площадке, то, возможно, история маленького Густаво поможет ему преодолеть робость и страх. Книга получила премию Клауса Флюгге как лучшая дебютная книжка-картинка 2021 года.