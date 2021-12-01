Книги декабря: обретаем внутреннюю силу, узнаем о моде в кино и читаем душевные сказки

8 книжных новинок этого месяца — в обзоре ИА «Первое областное»

Декабрь дарит поклонникам книг увлекательные новинки — от психологических триллеров до вдохновляющих сказок, которые будут интересны не только детям, но и взрослым. В новой подборке ИА «Первое областное» вы найдете книги по психологии, о здоровье и моде, а также детективы и нескучную историю.

«Иди туда, где трудно. 7 шагов для обретения внутренней силы»

Автор: Таэ Юн Ким

Издательство: «ЭКСМО»

Жанр: психология, саморазвитие, мотивация

Возраст: 16+

Страниц: 336

Цитата:

«Негативные мысли похожи на дамбу, блокирующую энергию, которую ты вкладываешь в достижение своей цели. Первый шаг к обретению контроля над своей жизнью — научиться контролировать свои мысли. Желание достичь цели должно быть сильнее неуверенности, критики и жестокости».

О чем книга:

Она нарушила тысячелетнюю корейскую традицию, запрещавшую женщинам заниматься боевыми искусствами. Таэ Юн Ким стала не только первоклассным бойцом, но и открыла свою школу единоборств. Ким уверена: каждый из нас — не важно, мужчина или женщина, американец, русский или кореец — способен достичь абсолютно любой цели. Единственное, что нам мешает — это внутренние установки: страхи, неверие в свои силы, зависимость от чужого мнения, неспособность взять себя в руки. Чтобы избавиться от оков мышления, Ким предлагает обратиться к древнему искусству чунсувон. Это комплекс принципов и практик, которые развивают разум, тело и дух.

«Последние дни наших отцов»

Автор: Диккер Жоэль

Издательство: «АСТ»

Жанр: зарубежный детектив

Возраст: 18+

Страниц: 464

Цитата:

«Это случилось в начале сентября, на пороге осени. Пэл не мог бездействовать: надо защищать людей, защищать отцов и своего отца, — а ведь несколько лет назад, в тот день, когда судьба лишила его матери, он поклялся, что никогда не оставит отца одного. Хороший сын и одинокий вдовец. Но война добралась до них, и Пэл выбрал оружие, а значит, принял решение покинуть отца».

О чем книга:

Начало Второй мировой отмечено чередой поражений европейских стран в борьбе с армией Третьего рейха. Чтобы переломить ход войны и создать на территориях, захваченных немцами, свои агентурные сети, британское правительство во главе с Уинстоном Черчиллем создает Управление специальных операций для обучения выходцев с оккупированных территорий навыкам подпольной борьбы, саботажа, пропаганды и диверсионной деятельности. Группа добровольцев французов проходит подготовку в школах британских спецслужб, чтобы затем влиться в ряды Сопротивления. Кроме навыков коммандос, они обретут настоящую дружбу и любовь. Но война не раз заставит их делать мучительный выбор.

«Мода в кино. От Givenchy для «Завтрак у Тиффани» до Prada в «Отель «Гранд Будапешт»

Автор: Кристофер Лаверти

Издательство: «ЭКСМО»

Жанр: нехудожественная литература, мода

Возраст: 16+

Страниц: 232

Цитата:

«Влияние на моду оказали прежде всего научно-фантастические и исторические фильмы, а также фэнтези. Шарф-капюшон, придуманный для Марии Доры в фильме „Голодные игры: И вспыхнет пламя“ (2013), идеально вписался в парижский кутюр. С красным платьем с оборками от Сары Бертон и Александра Маккуина произошла обратная ситуация в том же самом фильме. Эти образы могут свободно существовать вне контекста фильма, потому что они не имеют отношения к современным трендам. Мы как потребители можем соединять прошлое с экранными творениями, чтобы создавать будущее. Модный наряд приобретает то значение, которое мы в него вкладываем».

О чем книга:

Культовое маленькое черное платье в «Завтрак у Тиффани» или эпатажные наряды героев Уэса Андерсона — все эти образы мы знаем не хуже самих сюжетов. Восхищаемся ими, цитируем и воссоздаем. Но почему они запомнились и какую роль сыграли в успехе картин? Книга известного журналиста и фэшн-аналитика Кристофера Лаверти — настоящая энциклопедия, в которой он исследует весь кинематограф XX века. В своей книге Лаверти рассказывает о вкладе известных дизайнеров в популярные экранизации, знакомит нас с такими легендарными тандемами, как Мартин Скорсезе и Жан-Поль Готье, Вуди Аллен и Ральф Лорен.

«Обратная сторона средневековой Флоренции»

Автор: Мария Плетнёва

Издательство: «АСТ»

Жанр: история, культура

Возраст: 12+

Страниц: 320

Цитата:

«Каждая легенда и версия о происхождении города хранит в себе частичку неповторимого духа Флоренции и ее жителей. Хотя правды мы все еще не знаем. Знаем только то, что Флоренция не была гостеприимным местом, ее болотистые земли и капризная река, постоянно выходившая из своих берегов, приносили горожанам несчастья и смерти, но все же — это цветущий город, где расцвела уникальная и неповторимая эпоха в истории человечества — эпоха Возрождения. На гербе города мы видим изящный красный цветок, который по привычке называем „флорентийская лилия“, хотя и здесь не обошлось без нюансов, город-загадка, ни дать ни взять».

О чем книга:

В этой книге обнажено то, что скрывается за красивыми фресками в семейных часовнях, роскошными рыцарскими турнирами, фасадами дворцов и скульптурами; аккуратно пролистана «история болезни» средневекового общества и освещены ее самые неприятные, а местами дурно пахнущие уголки. Здесь показаны не всегда удовлетворенные амбиции творцов эпохи Возрождения и затронуто начало кризиса XVI века, который расколол Европу на католиков и протестантов. Все это путешествие задумывалось автором не для того, чтобы посыпать соль на рану, показать пороки великих творцов, осмеять или осудить Флоренцию, а для того, чтобы показать, что ничто не случается без предпосылок, и эпоха Ренессанса не стала исключением, к ней привел сложный механизм, запущенный еще в Средние века.

«Семь возрастов смерти. Путешествие судмедэксперта по жизни»

Автор: Ричард Шеперд

Издательство: «ЭКСМО»

Жанр: нехудожественная литература, здоровье

Возраст: 18+

Страниц: 400

Цитата:

«Передо мной лежала открытая папка — дело об убийстве. Фотографии, разбросанные по всему столу, демонстрировали совершенно иной конец жизни. Моя профессия — проводить осмотр и вскрытие погибших людей, и у большинства из тех, кто попадает ко мне, смерть наступает раньше времени и редко бывает спокойной».

О чем книга:

Ричард Шеперд, ведущий судмедэксперт Великобритании и автор бестселлера «Неестественные причины», решил еще раз поговорить о том, в чем разбирается лучше всего, — о связи жизни и смерти. Но на этот раз предметом его интереса стали возраст и те необратимые изменения, которые происходят с нами по мере старения. В своей новой книге «Семь возрастов смерти» доктор Шеперд берет читателя в путешествие по разным этапам жизни: от младенчества до глубокой старости. И показывает, какие опасности поджидают человеческое тело на каждом из них.

«Сказки подлунного мира. Легенды и предания, которые помогут лучше понять мир и себя»

Автор: Йоши Йошитани

Издательство: «МиФ»

Жанр: современная проза, детская литература

Возраст: 6+

Страниц: 176

Цитата:

«В Китае водятся могущественные драконы — символы силы, волшебства и удачи. Они могут делаться крошечными, как шелкопряды, или огромными, как все мироздание. Могут жить в небе или в морской пучине, вызывать дожди, тайфуны, приливы и наводнения. Могут летать далеко, а иногда даже заманивают людей к себе в пещеры. У каждого дракона есть жемчужина, в которой заключена его волшебная сила. Драконы так величественны, что в китайском языке есть даже выражение «Надеюсь, что мой сын станет драконом».

О чем книга:

Собрание из 78 сказок, мифов и легенд со всего мира, каждая история сопровождается великолепной иллюстрацией известной художницы Йоши Йошитани. В книге представлены мифологические истории, басни, отрывки из эпосов и сказки — от самых известных и классических до созданных малыми народами в удаленных уголках света. Под этой обложкой вы встретите Русалочку и богиню Мохини, Рапунцель и Йемайю, Аладдина и Хинемоа, а также множество других героев, божеств и фантастических существ. Их истории объединяют повторяющиеся темы победы над злом, преодоления невзгод и обретения любви.

«Незнакомка в зеркале»

Автор: Лив Константин

Издательство: «МиФ»

Жанр: зарубежный детектив, триллер

Возраст: 18+

Страниц: 352

Цитата:

«Мне хотелось бы думать, что я хороший человек, но точно мне этого не узнать. Я не помню своего настоящего имени, откуда я, есть ли у меня семья. Наверное, где-то у меня есть друзья, но я помню только тех, с кем познакомилась в последние два года. Все предыдущие воспоминания стерлись без следа».



О чем книга:

Главная героиня Эддисон собирается выйти замуж за замечательного человека. Проблема в том, что она до конца не знает, кто она на самом деле. Несколько лет назад Эддисон нашли истекающей кровью на обочине шоссе. Она так и не смогла вспомнить свое имя и как она туда попала. Что, если она уже замужем за кем-то другим? И почему она чувствует, что могла совершить преступление?

«Быть лидером. Правила выдающихся СЕО, политиков и общественных деятелей XXI века»

Автор: Дэвид Рубенштейн

Издательство: «МиФ»

Жанр: бизнес, саморазвитие

Возраст: 18+

Страниц: 464

Цитата:

«Ваше наследие — это каждая жизнь, к которой вы прикоснулись. Нам нравится думать, что именно наши громкие благотворительные дела имеют значение или что-то меняют в этом мире, но на самом деле ценно то, чем вы занимаетесь каждый день. То, как вы распоряжаетесь своей жизнью, чтобы нести свет в чью-то жизнь, и то, как вы используете свою работу как проявление собственного искусства, в чем бы оно ни заключалось».

О чем книга:

Книга содержит советы и мудрость генеральных директоров, президентов, основателей и ведущих исполнителей из мира финансов (Уоррен Баффет, Джейми Даймон, Кристин Лагард, Кен Гриффин), технологий (Джефф Безос, Билл Гейтс, Эрик Шмидт, Тим Кук), развлечений (Опра Уинфри, Лорн Майклс, Рене Флеминг, Йо-Йо Ма), спорта (Джек Никлаус, Адам Сильвер, тренер К., Фил Найт), правительства (президент Билл Клинтон, президент Джордж Буш, Рут Гинзбург, Нэнси Пелоси) и многих других сфер. Внутри вы найдете вдохновляющие истории о новаторах, инициаторах перемен.