Книги апреля: читаем про великих, вдохновляемся историей владельца Walt Disney, беседуем с Эйнштейном

10 книжных новинок этого месяца — в обзоре ИА «Первое областное»

Эта весна началась для ценителей литературы не с радужных новостей: книги растут в цене. Но истинный книголюб, который выбирает исключительно бумажные варианты, наверняка предпочтет оставить эту привычку, несмотря на обстоятельства. Если вы интересуетесь новинками российских издательств, вам может пригодиться подборка non-fiction, психологии и триллеров от ИА «Первое областное».

«Умение предвидеть. Чему я научился за 15 лет на посту главы Walt Disney»

Автор: Роберт Айгер

Издательство: «Бомбора»

Жанр: публицистика, биографии и мемуары

Возраст: 16+

Страниц: 288

Цитата:

«Меня часто спрашивают, какая часть работы чаще всего не дает мне уснуть ночью. Скажу честно: я не переживаю из-за работы до такой степени. Не знаю, виновата ли в этом особая химия мозга или это защитный механизм, сформировавшийся у меня как ответная реакция на определенный хаос, царивший в семье во времена моей юности, или это результат многолетней работы над собой. Думаю, скорее всего это сочетание и того и другого. Я стараюсь относиться к плохим новостям как к проблеме, которую можно проработать и решить, то есть для меня это то, что я способен контролировать, а не нечто случившееся именно со мной».

О чем книга:

Мемуары Роберта Айгера, 15 лет возглавлявшего The Walt Disney Company. Айгер — новатор, признанный одним из наиболее успешных генеральных директоров эпохи. В книге он делится главными ценностями, которых придерживался на посту руководителя компании, воплощающей фантазию в реальность для миллионов людей. Сегодня Disney — самая крупная медиакомпания в мире, в которую входят Pixar, Marvel, Lucasfilm и 21st Century Fox.

«Кит на пляже»

Автор: Винко Мёдерндорфер

Издательство: «МиФ»

Жанр: литература для подростков, психология

Возраст: 12+

Страниц: 288

Цитата:

«Я готова в любой момент вскочить и убежать, но не знаю еще куда. Больше всего мне хочется убежать в себя. Запереться в самом темном углу собственного тела, где-нибудь под пяткой, где-то под стопой, и остаться там навсегда».

О чем книга:

Ника — лучшая ученица в классе. Она бегло говорит по-французски, блистает на уроках испанского и немецкого, а еще играет на фортепиано, занимается йогой, лепкой и фехтованием. Но у нее есть один секрет. Она никогда не зовет друзей в гости и боится даже издалека показать им свой дом, а втайне мечтает сбежать от родных.

Роман привлекает внимание к серьезной проблеме — жизни семей с особенными детьми, в которых, как и в любых других, случаются ссоры, недомолвки и разногласия. Чтобы помочь и детям и взрослым глубже понять самих себя и окружающий мир, книгу сопровождает комментарий-послесловие от психолога Алены Легостаевой.

«Великие личности и эпохи через литературу»

Автор: Евгений Жаринов

Издательство: «АСТ»

Жанр: публицистика, non-fiction

Возраст: 16+

Страниц: 480

О чем книга:

Почему в Древней Греции самым модным жанром была трагедия? Кто на самом деле написал «Смерть Артура»? Так ли коварен был Макиавелли? Почему Данте гулял по аду именно с Вергилием? Как погиб Франсуа Вийон? Кто был самым любимым литературным героем Льва Толстого? Кто на самом деле утопил Муму? В цикле книг, посвященном истории литературных шедевров, профессор Евгений Жаринов обращается к самым знаменитым героям книг и эпоса и самым ярким эпохам в жизни человечества.

«Искусство распознавать чушь. Как не дать ввести себя в заблуждение и принимать правильные решения»

Автор: Джон В. Петрочелли

Издательство: «Бомбора»

Жанр: психология, саморазвитие

Возраст: 16+

Страниц: 320

Цитата:

«Научный метод и критическое мышление — лучшие инструменты для поиска истины, мудрости и обретения понимания. В конце концов, наука приручила электричество, победила оспу, смогла редактировать геном, изобрела рентген, построила телескопы, через которые можно видеть галактики в триллионах километров от нас, открыла явление электромагнитной индукции. Наука освободила нас от догматов, суеверий и чуши, а это та цель, к которой, по моему мнению, мы все должны стремиться».

О чем книга:

Сейчас везде: от рекламных роликов и разговоров с друзьями до деклараций общественных деятелей и научных статей — можно встретить заведомо ложную, искаженную или непроверенную информацию. Мы потребляем ее все больше, мало задумываясь о достоверности просто потому, что так проще.

Джон В. Петрочелли, социальный психолог и профессор психологии в Университете Уэйк Форест, основал Лабораторию Исследования Чуши, чтобы понять, что побуждает человека апеллировать к сомнительным данным и вводить других людей в заблуждение. Эта книга поможет вам сформировать привычку конструктивно оценивать все, что вы слышите и говорите, находить истину в информационном хаосе, научит общаться с людьми, которых невозможно ни в чем переубедить и совершать рациональные покупки.

«Подражатель»

Автор: Коул Дэниел

Издательство: «АСТ»

Жанр: зарубежная литература, триллер

Возраст: 18+

Страниц: 384

О чем книга:

1989 год. Бенджамин Чеймберс и Адам Винтер идут по следу серийного убийцы, одержимого идеей воссоздать величайшие произведения искусства в мире через тела своих жертв. Но после того, как Чеймберс чуть не погиб, расследование прекращается за недостаточностью улик. Преступник ушел на дно, но его коллекция еще не закончена… Семь лет спустя сержант Маршалл находит новые доказательства и возобновляет дело.

«Откуда берется еда?»

Автор: Юлия Дюрр

Издательство: «МиФ»

Жанр: публицистика, non-fiction

Возраст: 6+

Страниц: 40

О чем книга:

Все мы разные: одни едят мало, другие много, кто-то любит овощи, а кто-то жить не может без мяса. Но за своей любимой едой каждый из нас ходит в супермаркеты, магазины или на рынки. А откуда она там? Книга Юлии Дюрр расскажет про долгий путь, который проходят продукты, прежде чем очутиться у нас на столе: о том, как нашу еду сеют, выращивают, собирают, пекут, сортируют, упаковывают и перевозят.

Яркие и наглядные иллюстрации помогут понять, как работают крупные и малые предприятия пищевой промышленности, чем отличается фермерское молоко от фабричного и сколько требуется труда, чтобы мы смогли купить на прилавке помидор или яблоко. Прочитав книгу, вы по-новому посмотрите на содержимое вашей тарелки!

«Code. Носители»

Автор: Джон Маррс

Издательство: «Эксмо»

Жанр: детектив, триллер

Возраст: 16+

Страниц: 352

Цитата:

«Полиция мониторила почту Кристофера на случай, если на связь без задней мысли выйдет какой-нибудь гипотетический соучастник. Как результат — в ресторан Флик явился следователь и долго расспрашивал об их с Кристофером связи. Тогда-то и вскрылось, что тест свел ее с самым кровожадным серийным убийцей за последние сорок лет».

О чем книга:

Несколько обычных людей выбраны правительством для участия в уникальной программе защиты данных. После новейших биоинженерных операций они становятся ходячими тайниками — Носителями. Отныне их мозг содержит сверхсекретные сведения, зашифрованные в генетическом коде. Взамен они получили шанс решить все свои проблемы и начать жизнь с чистого листа. Вместе с тем, Носители знают все грязные тайны, всю правду, скрывающуюся за каждой государственной ложью, за каждой теорией заговора.

«Беседы с Альбертом Эйнштейном»

Автор: Карлос Калье

Издательство: «КоЛибри»

Жанр: non-fiction, биографии и мемуары

Возраст: 12+

Страниц: 112

Цитата:

«Эйнштейн не любил жесткую школьную систему, основанную на муштре, поэтому предпочитал самостоятельные занятия. В возрасте двенадцати лет он начал решать задачи из учебника геометрии. За несколько месяцев он не только решил их все, но даже нашел собственные доказательства нескольких теорем. Эйнштейн говорил, что именно этот „чудотворный учебник геометрии“ пробудил в нем интерес к науке».

О чем книга:

Альберт Эйнштейн говорил, что не любит давать интервью, но, как публичная фигура, не мог их избежать. При этом он ни разу не дал обстоятельного и упорядоченного интервью о своей научной карьере и наиболее интересных аспектах частной жизни.

Именно этот пробел и попытался заполнить Карлос Калье, физик-исследователь NASA и большой поклонник Эйнштейна. В результате ему удалось воссоздать портрет одного из величайших ученых в истории так убедительно, как если бы он побеседовал с ним на самом деле.

«Цифры не лгут. 71 факт, важный для понимания всего на свете»

Автор: Вацлав Смил

Издательство: «КоЛибри»

Жанр: non-fiction, публицистика

Возраст: 16+

Страниц: 320

Цитата:

«Индия станет первой? Вполне возможно, поскольку она вскоре обгонит Китай по численности населения. Вопрос в том, будет ли Индия развиваться так, чтобы бросить вызов Китаю в области экономики».

О чем книга:

Канадский ученый, эколог и политолог Вацлав Смил знаменит своими работами о связи энергетики с экологией, демографией и реальной политикой, а также виртуозным умением обращаться с большими массивами статистических данных. Эта книга, которая так восхитила Билла Гейтса, обобщает самые интересные материалы, которые написал Смил.

Книга затрагивает широкий диапазон тем, касающихся людей, целых народов и стран, энергии и того, как мы ее используем, технических инноваций, а также машин и устройств, определяющих облик современной цивилизации. Насущная и важная, сочетающая статистику и историю, написанная с чувством юмора, эта книга побуждает нас усомниться в том, что мы считали истиной.

«Тысяча и одно мяу. Удивительные кошачьи истории о людях, любви, верности и потерях»

Автор: Марина Жеребилова

Издательство: «Эксмо»

Жанр: публицистика, литература о животных

Возраст: 12+

Страниц: 240

О чем книга:

Марина Жеребилова — профессиональный зоопсихолог, создатель популярного блога в «Инстаграме» о кошках. Книга посвящается всем, кто любит кошек и делает их жизнь лучше. В своих трогательных историях из жизни автор рассказывает не о том, как нужно «правильно» обращаться с питомцами, а о том, какие ошибки делала она сама, как их исправляла и научилась тому, что знает теперь.

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Источник фото: mann-ivanov-ferber.ru, eksmo.ru, azbooka.ru, ast.ru