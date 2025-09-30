Книга о полиции Челябинской области получила Гран-при регионального конкурса

Награду вручили на Всероссийском книжном фестивале «Рыжий фест»

В Челябинске назвали лауреатов главного областного издательского конкурса «Южно-Уральская книга — 2025». Объявление победителей и церемония награждения прошли в рамках Всероссийского книжного фестиваля «Рыжий фест».

Гран-при в номинации «Издания гражданско-патриотической направленности» получила книга, посвященная истории южноуральской полиции, сообщает gubernia74.ru.

Книга называется «Полиция Челябинской области. 105 лет. 1919—2024», она выпущена издательским домом «Гранада Пресс». Издание объемом 430 страниц представляет уникальный взгляд на становление и развитие правоохранительных органов региона, включает документальные материалы, архивные фотографии и авторские исследования.

Редактором-составителем выступил директор по информационной политике медиахолдинга «Гранада Пресс» Андрей Трушников. Над материалами работали известные журналисты и медиаменеджеры: Марк Рискин, Дарья Невзорова, Григорий Макеев, Екатерина Самойловская. Художественное оформление выполнила дизайнер Ольга Филиппова.

«В работе над книгой нам очень помогали в ГУ МВД по Челябинской области. Мы плотно сотрудничали с фондами Музея истории правоохранительных органов Южного Урала, архивами подразделений Главного управления МВД, серьезную поддержку оказали специалисты Объединенного государственного архива Челябинской области», — цитирует «Губерния» Андрея Трушникова.