Клюква способна подавлять течение воспалительных процессов

Ягода незаменима в лечении инфекций мочевыводящих путей

Клюква относится к продуктам, которые обязательно должны быть в зимнем рационе: ягоды укрепляют иммунную систему и предотвращают развитие авитаминоза. Благодаря обилию в клюкве питательных веществ и малому количеству сахара она оказывает большую пользу здоровью.

«В клюкве присутствуют антиоксиданты в большом количестве, а эти вещества способны давать отпор развитию болезней сердца, сахарного диабета и онкопроцессов. При регулярном потреблении клюквы в организме сокращается количество С-реактивного белка — это маркер воспаления, провоцирующий раннее старение и угнетающий когнитивные функции», — говорят нутрициологи.

В клюкве также есть фитохимические вещества, действующие по принципу антиоксидантов, они снижают воспалительные реакции и не дают свободным радикалам повреждать клетки.

Другое ценное качество клюквы заключено в ее способности оздоравливать мочевыводящие пути, ягода используется даже при бактериальных инфекциях с частыми и болезненными мочеиспусканиями. Содержащиеся в клюкве проантоцианиды не дают прилипать бактериям к слизистым оболочкам мочевого пузыря.