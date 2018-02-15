/ «Детям стоит опасаться?». Толпы клоунов напугали южноуральцев

На нашествие ряженых незнакомцев пожаловались жители Троицка.

Тревогу начали бить пользователи социальных сетей. Их испугали уже несколько дней прогуливающиеся во дворе многоэтажек клоуны. Родители начали опасаться за жизнь и здоровье своих детей, предполагая самый устрашающий расклад. Соответствующий пост разместили в популярном сообществе Троицка.

Уже не один день подряд наблюдаем в своём дворе вот эту картину. Какие могут быть варианты? Мы правда не знаем, что бы это значило. Детям стоит опасаться? А взрослым? — спрашивают троичане.

Однако панику бдительных горожан назвали необоснованной. По информации других местных жителей, шуты оказались обычными промоутерами.

