Климат меняет правила игры на полях Южного Урала

В Челябинской области при направлении средств господдержки обратят особое внимание на строительство зерноскладов и приобретение сушильного оборудования

Прошлый дождливый год показал, что к такому обилию влаги были готовы не все предприятия агропромышленного комплекса Челябинской области. Поэтому в ближайшем будущем часть господдержки направят на строительство зерноскладов и приобретение зерносушильного оборудования. Об этом говорил на пресс-конференции первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Евгений Литвинов.

«Климат резко меняется, абсолютно меняются правила игры на поле», — отметил Евгений Литвинов.

Погодные условия вносят абсолютно новые задачи в сельскохозяйственное производство. Одно из направлений работы Минсельхоза на 2025 год и ближайший период — обеспечить аграриев в части строительства складов и приобретения оборудования для сушки зерна.

«Нам нужно обратить внимание на использование таких сортов, которые могли бы расти в более холодный период и также были более адаптивными к постоянным изменениям климата», — сказал замминистра.

Какой будет этот год — долгосрочный прогноз пока дают осторожно. По данным Евгения Литвинова, есть основания полагать, что относительно погоды год должен быть стабильным. Однако лучше ориентироваться на краткосрочные прогнозы и учитывать особенности конкретной территории.