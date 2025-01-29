Прошлый дождливый год показал, что к такому обилию влаги были готовы не все предприятия агропромышленного комплекса Челябинской области. Поэтому в ближайшем будущем часть господдержки направят на строительство зерноскладов и приобретение зерносушильного оборудования. Об этом говорил на пресс-конференции первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Евгений Литвинов.
«Климат резко меняется, абсолютно меняются правила игры на поле», — отметил Евгений Литвинов.
Погодные условия вносят абсолютно новые задачи в сельскохозяйственное производство. Одно из направлений работы Минсельхоза на 2025 год и ближайший период — обеспечить аграриев в части строительства складов и приобретения оборудования для сушки зерна.
«Нам нужно обратить внимание на использование таких сортов, которые могли бы расти в более холодный период и также были более адаптивными к постоянным изменениям климата», — сказал замминистра.
Какой будет этот год — долгосрочный прогноз пока дают осторожно. По данным Евгения Литвинова, есть основания полагать, что относительно погоды год должен быть стабильным. Однако лучше ориентироваться на краткосрочные прогнозы и учитывать особенности конкретной территории.