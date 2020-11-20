Клиенты Сбера могут получить кредит для бизнеса за семь минут

Высокая оперативность стала возможной благодаря онлайн-формату и искусственному интеллекту.

Сбербанк подводит промежуточные итоги работы сервиса для корпоративных клиентов «Онлайн-кредитование» , благодаря которому принятие решения банком о выдаче кредита клиентам среднего и крупного бизнеса — от момента обращения в банк до получения договора — составляет 7 минут.

«Все чаще решения по оборотному кредиту для клиентов крупного и среднего бизнеса Челябинского отделения Сбербанка принимаются за 7 минут. Онлайн-формат и интеграция искусственного интеллекта позволяет добиться высокой скорости принятия решений. Максимальный размер запрашиваемой суммы не ограничен и зависит только от оценки клиента банком», — отметил управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

Всего с момента запуска программы в апреле 2019 года было заключено 134 договора на сумму более 7 миллиардов рублей. Качество обслуживания этих кредитов существенно превосходит займы, выдаваемые по «стандартному» алгоритму: так, например, показатель просрочки равен нулю.

«Со Сбером мы работаем с 2000 года. Именно этот сервис мы протестировали одними из первых, и теперь „Кредит за 7 минут“ — самый часто используемый нами продукт в банке. Это очень удобно с точки зрения получения оперативного решения по дополнительному финансированию. Все операции проводятся в личном кабинете в приложении „СберБизнес“ максимально быстро, удаленно и без бумажных документов», — рассказал генеральный директор ООО «Форпост» Анатолий Полухин.