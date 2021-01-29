Клиенты РГС Банка могут заказать карту с доставкой на дом

Услуга бесплатная и доступна в 70 субъектах

РГС Банк расширил спектр дистанционных услуг, запустив сервис по доставке банковских карт. Теперь клиенты могут не только заказать дебетовую карту на сайте банка или по телефону контакт-центра, но и получить ее с доставкой на дом, на работу или в ближайшее отделение кредитной организации.

Для заказа доступны моментальные карты «Мир автомобилиста» и «Дорожная карта», получить которые можно уже на следующий день после оформления заявки. Доставка осуществляется в 70 субъектах РФ и является для клиента абсолютно бесплатной.

Карты «Мир автомобилиста» и «Дорожная карта» позволяют получать повышенный кешбэк в категориях «авто», «еда» и «развлечения», пользоваться акциями и скидками в рамках программы лояльности от платежных систем «Мир» или Mastercard, а также пополнять и снимать собственные средства без комиссии более чем в 93 тысячах банкоматов партнерской сети по всей России. Кроме этого по дебетовым картам РГС Банка предусмотрен бесплатный тест-драйв: в течение трех месяцев клиенты могут оценить их преимущества и не платить за обслуживание.

Дополнительным плюсом для новых клиентов станет возможность, не выходя из дома, получить не просто банковскую карту, но и доступ в ДБО и к целому перечню продуктов, доступных для онлайн-оформления в интернет-банке и мобильном приложении кредитной организации. К услугам клиентов — дистанционное открытие вкладов и накопительных счетов, платежи и переводы в пользу третьих лиц, конверсионные операции, плановое и досрочное погашение кредитов и многое другое.

«Сегодня наши клиенты максимально заинтересованы в дистанционных финансовых услугах. Однако, несмотря на популярность цифровых карт, спрос на физический пластик все еще достаточно высок. Именно поэтому для удобства клиентов мы запустили проект по курьерской доставке линейки банковских карт, а в перспективе планируем расширить как географию доставки, так и перечень доставляемых продуктов», — прокомментировала член правления, директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка Марина Дембицкая.

РГС Банк. Банк для автомобилистов (ПАО «РГС Банк», ген. лиц. Банка России № 3073, основан в 1994 г.) – российский банк в рамках группы банка «Открытие» с фокусом на привлечении и комплексном обслуживании автомобилистов и компаний из сферы автобизнеса. Сеть кредитной организации охватывает 88 городов в 64 субъектах России. Банк обладает кредитными рейтингами РА «Эксперт» на уровне «ruBBB+». Является участником Системы обязательного страхования вкладов, членом Ассоциации Региональных Банков, ММВБ и др. www.rgsbank.ru