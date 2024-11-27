Клиентов Росбанка в Челябинской области с 1 января переводят в Т‑Банк

Рассказываем, как это будет выглядеть на практике

Клиентам Росбанка начали поступать уведомления о том, что с 1 января их банк станет частью Т-Банка. После этого все физические лица — клиенты Росбанка автоматически станут клиентами Т-банка. В связи с этим изменится порядок обслуживания счетов и карт. Подробнее расскажем об этом в нашем материале.

ДЕНЬ ИКС

Переход на обслуживание в Т-Банк произойдет автоматически в течение дня 1 января 2025 года.

«Т-Банк становится правопреемником Росбанка по всем обязательствам. Все обязательства и требования по заключенным между клиентами и Росбанком договорам сохранят свою силу», — сообщили в Росбанке.

РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА ИЗМЕНЯТСЯ

После 1 января у всех клиентов Росбанка изменятся реквизиты банковских счетов. Обслуживание клиентов — физических лиц продолжится на платформе Т-Банка.

Если вы получаете денежные переводы на карту Росбанка, обязательно передайте отправителям денег новые реквизиты. До 29 июня 2025 года банк будет автоматически переводить на новый счет деньги, отправленные по старым реквизитам. После этого деньги доходить до вас перестанут.

ОФИСЫ

Объединенный банк делает ставку на дистанционное обслуживание клиентов. Решить финансовые вопросы без посещения офиса можно будет с помощью онлайн-сервисов, в чате мобильного приложения Т-Банка или в контакт-центре Т-Банка по номеру 8-800-555-09-11.

Кроме того, можно будет воспользоваться сервисом выездного обслуживания клиентов Т-Банка. Его сотрудники развозят карты, справки и выписки, а также заказанные суммы наличных.

Для снятия денег и пополнения карт клиенты смогут пользоваться объединенной банкоматной сетью Росбанка и Т-Банка.

КОНТАКТ-ЦЕНТР

Звонки клиентов в контакт-центр Росбанка будут автоматически переадресованы на контакт-центр Т-Банка.

ЕСЛИ ВЫ НЕ ЯВЛЯЕТЕСЬ КЛИЕНТОМ Т-БАНКА

Если вы еще не являетесь клиентом Т-банка, нужно проверить актуальность номера мобильного телефона в приложении Росбанка и установить мобильное приложение Т-банка.

Также следует сохранить номер действующей банковской карты Росбанка — он понадобится при первом входе в личный кабинет Т-банка.

ЕСЛИ ВЫ — КЛИЕНТ ОБОИХ БАНКОВ

Если карта и мобильное приложение Т-Банка у вас уже есть, то в мобильном приложении и личном кабинете Т-Банка автоматически отобразятся продукты Росбанка.

Сложности могут возникнуть у тех, у кого к картам банка привязаны разные номера телефонов. Если продукты Росбанка не отразятся в вашем личном кабинете до вечера 1 января, следует обратиться в контакт-центр Т-банка через чат мобильного приложения или в личном кабинете на сайте.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

В мобильном приложении Росбанка можно будет посмотреть историю операций, совершенных до 1 января 2025 года, а также историю уведомлений.

ДЕБЕТОВЫЕ КАРТЫ

Дебетовые карты Росбанка после 1 января будут автоматически привязаны к счетам Т-банка и продолжат работать. Пин-код останется прежним.

Перевыпускать карты не нужно. Они будут действовать до 2030 года. Цифровые карты и стикеры — тоже.

А вот условия обслуживания старых карт изменятся. В декабре каждый клиент получит уведомление с описанием новых условий.

Снимать деньги и пополнять карты без комиссии можно будет в банкоматах Т-Банка и банков-партнеров.

Если клиент потеряет или испортит карту Росбанка, новую выдадут уже с логотипом Т-Банка.

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ

Кешбэк за покупки с 1 по 29 декабря придет на карту Росбанка 30 декабря.

А кешбэк за покупки 30 и 31 декабря начислит уже Т-Банк до 31 января 2025 года.

МАРКЕТПЛЕЙСЫ

Если вы привязали карту Росбанка по номеру карты — она продолжит работать, а если по номеру счета — придется поменять реквизиты.

ВКЛАДЫ

Процентные ставки и сроки окончания вкладов не изменятся. Переоформлять их не нужно.

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ СЧЕТА

Изменится день начисления и выплаты процентов. Процентная ставка будет определяться по тарифам Т-Банка.

Подробнее о правилах перехода в Т-Банк клиенты могут прочитать на сайте Росбанка.