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/ Деревянную мельницу построил челябинец под окнами жилого дома

Деревянную мельницу построил челябинец под окнами жилого дома

Мужчина своими руками благоустроил двор в микрорайоне «Парковый».
сегодня в 13:44
  |  Общество

Деревянная мельница, ухоженные клумбы и аллеи появились во дворе одного из домов по улице Скульптора Головницкого. Житель микрорайона «Парковый» взялся за преображение внутреннего пространства. Позже его инициативу поддержали соседи.

Первый год посадил цветы, потом со стройкой все перекопали, было очень обидно. Потом собрался с силами и решил сделать что-то такое, что не смогут разрушить. Так появились клубы, мельница и другие объекты. Сейчас уже около 10 активистов. Мы вместе сажаем деревья, делаем газоны. — рассказал сайту «Первый областной» челябинец Дмитрий Шуляков.

Жители покупают строительные материалы, цветы и саженцы, инструменты. ЖЭК, по словам активиста, не участвует в процессе преображения двора. Жильцам пришлось работать с тем, что оставил застройщик. Единственное, с чем помогла управляющая компания, это подключение системы полива цветов.

Во дворе уже прижились новые деревья, прохожих радуют кленовые и яблоневые аллеи, цветочные клумбы. Направляют к ним специальные указатели, также выструганные силами активистов.

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