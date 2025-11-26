Классы правосудия будут готовить юных челябинцев к поступлению на юриспруденцию

В мэрии раскрыли подробности нового формата обучения в школах

С 1 сентября 2026 года в Челябинске появятся классы правосудия. Такой формат вводят в образовательном центре № 7 для учеников старших классов. В мэрии корреспонденту ИА «Первое областное» рассказали подробности о таком формате обучения.

Классы правосудия созданы в первую очередь для подготовки школьников 9‑х и 11‑х классов к поступлению на юридические специальности в вузы и колледжи. В учебном плане у детей усиленная программа изучения истории и обществознания, правоведение, предметы и курсы внеурочной деятельности, предполагающие изучение основ юриспруденции. Акцент будет и на занятиях спортом, рукопашным боем, специальной подготовкой и на формировании навыков самообороны.

«Особый акцент — на психологическую подготовку школьников: на внеурочных занятиях ребята будут развивать стрессоустойчивость, учиться быстро принимать решения в сложных ситуациях, обучаться навыкам эффективного взаимодействия с людьми. Также в программу включены курсы и внеклассные мероприятия, предполагающие участие школьников в занятиях совместно с сотрудниками судебных органов, что позволит детям ближе познакомиться с профессией и определить свою готовность к специальности в сфере юриспруденции», — сообщили нам в мэрии.

В следующем учебном году образовательный центр № 7 планирует открыть один 8‑й класс предпрофильной подготовки и один 10‑й класс профильной подготовки. Детей со всего города будут набирать на конкурсной основе.

Для учащихся 8‑го класса часть профильных занятий будут вести преподаватели Челябинского юридического колледжа, для 10-х — педагоги ЧелГУ. Занятия практической направленности будут организованы с участием представителей органов судебной системы.

Добавим, классы правосудия открываются при поддержке Челябинского областного суда, Главного управления юстиции Челябинской области, Государственного юридического бюро и бюро обеспечения деятельности мировых судей Челябинской области, Челябинского юридического колледжа и Челябинского государственного университета.