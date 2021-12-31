Кизильский суд принял решение о подмене детей в роддоме Челябинской области

Почти 40 лет две матери считали родными чужих дочерей

В декабре Кизильский суд принял решение по делу о подмене детей, которая произошла 38 лет назад в районном роддоме. Факт того, что детей перепутали, подтвердился, но в денежной компенсации матерям суд отказал. Об этом ИА «Первое областное» рассказал адвокат женщин Вячеслав Курилин.

По словам юриста, факт подмены никто не оспаривал. Еще до начала судебного процесса одна из матерей обратилась за помощью на федеральный телеканал. Журналисты сняли ток-шоу по кизильской истории и помогли семьям провести ДНК-экспертизу — она-то и подтвердила, что матери долгие годы считали родными чужих дочерей.

Факт моральных страданий в суде также был установлен. О них подробнее семьи рассказывали на ток-шоу.

«Однако суд пришел к выводу, что моральные страдания прекращены до 1991 года. А потом, как отрезало, видимо. Таково мнение суда. Законодательство, регулирующее компенсацию морального вреда, появилось лишь в 1991 году, соответственно и оснований удовлетворять иск нет», — рассказывает Вячеслав Курилин.

И добавляет, что вывод, на его взгляд, очень странный. Семьи и сам юрист с таким вердиктом суда не согласны и, как только получат решение суда в письменной виде, они будут обжаловать этот вердикт.





Пенсионерка из села Новопокровское, что в Кизильском районе, обратилась на телеканал НТВ с просьбой о проведении ДНК-теста. Василя Баймурзина очень хотела доказать дочери, что она ее настоящая, кровная мать. Однако после поездки на запись телешоу в Москву Василе пришлось смириться с новой реальностью. ДНК-тест подтвердил подмену детей в кизильском роддоме, и две девочки — из башкирской и русской семей — нашли родных матерей спустя 38 лет.



Аналогичный скандал разразился в Копейске. При разводе с мужем местная жительница Юлия Беляева подала на алименты. Однако мужчина отказался платить и заявил, что ребенок не его кровный. Анализ ДНК подтвердил: ни он, ни супруга не являются биологическими родителями 12-летней девчоки. Оказалось, в роддоме перепутали двух малышек из русской и мусульманской семьи. Семьям выплатили тогда весомую компенсацию.

